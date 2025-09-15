Qualcomm'un Yeni İşlemcisi, Telefonu Performans Canavarına Dönüştürecek

Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda işlemcinin adı açıklandı. Duyuruya göre yeni işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 olarak isimlendirilecek. Ayrıca telefonların yüksek performans sergilemesine yardım edecek işlemcinin tanıtım tarihi de belli oldu.

Qualcomm'un Yeni İşlemcinin Adı Belli Oldu

Qualcomm'un yeni amiral gemisi işlemcisinin Snapdragon 8 Elite 2 ismiyle geleceğine yönelik söylentiler vardı. Yeni işlemcinin Snapdragon 8 Elite Gen 5 ismine sahip olacağı açıklandı. Bu yeni isimlendirme, serinin beşinci neslini temsil ediyor ve şirketin ürün yol haritasını basitleştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Amiral gemisi işlemcinin iki adet 4.61 GHz hızında çalışan ana çekirdek ve altı adet 3.63 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşması bekleniyor. Snadpragon 8 Elite 5 ayrıca 1.2 GHz hızında bir Adreno 840 GPU'ya sahip olacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 8 Elite 5, AnTuTu v11 testinde 4.20 ile 4.40 milyon puan arasında puana ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı. Bu, AnTuTu testinde şimdiye kadar bir mobil işlemci için görülen en yüksek puan.

Xiaomi 16 serisinin bu işlemciyi kullanan ilk telefonlar olacağı söyleniyor. 2025 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 15 serisi ise Snapdragon 8 Elite ile birlikte gelmişti. Peki, Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi Snadpragon 8 Elite Gen 5 ne zaman tanıtılacak?

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Tanıtım Tarihi

Qualcomm'un uzun süredir merakla beklenen yeni mobil işlemcisi, 23 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek Snapdragon Summit 2025 etkinliğinde tanıtılacak. Bununla birlikte Snapdragon 8 Elite Gen 5'in tüm özellikleri belli olacak.