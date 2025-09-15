7000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

OPPO F31 5G tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon 120Hz yenileme hızı, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

OPPO F31 5G Özellikleri

6,57 inç ekran büüyklüğüne sahip olan OPPO F31 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 1400 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 158,16 x 75,02 x 8 mm boyutlarındaki telefon ekran altı parmak izi sensörü ile geliyor.

OPPO'nun uygun fiyatlı telefonunda MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve Arm Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. OPPO A5i Pro 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda yalnızca 8 GB RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli OV50D40 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip Core 02M1B derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OPPO F31 5G'de IP66 + IP68 + IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 185 gram ağırlığındaki telefonda Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, çift SIM desteği de yer alıyor. Peki, OPPO F31 5G'nin fiyatı ne kadar?

OPPO F31 5G Fiyatı

Şık tasarımıyla öne çıkan OPPO F31 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 22.999 rupi (10.795 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 24.999 rupi (11.732 TL) fiyat etiketi belirlendi.