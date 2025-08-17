Bu Telefonlar Powerbank Düşmanı! Devasa Bataryalı Seri Ortaya Çıktı

Oppo, mart ayında orta segmentte konumlanan F29 serisini tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, serinin devamı niteliğindeki F31 ailesini sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Henüz tanıtım gerçekleşmeden cihazlarla ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Oppo F31 Serisi Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından passionategeekz, Oppo’nun yeni F31 serisine dair ilk detayları gün yüzüne çıkardı. Sızıntıya göre serinin F31 ve F31 Pro olmak üzere iki modelden oluşacağı, her iki cihazın da 7.000 mAh’lik dev bataryayla geleceği iddia ediliyor. Bu sayede telefonların kullanıcıya oldukça uzun bir pil ömrü sunması bekleniyor.

Şimdilik batarya dışında pek fazla detay bulunmuyor. Yeni serinin F29 modellerine kıyasla büyük farklar getirmesi de beklenmiyor. Bu nedenle daha net bir tablo ortaya koymak için F29 serisinin sunduğu özelliklere göz atabiliriz.

Oppo F29 serisi özellikleri

Ekran: 6.7 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık

6.7 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık İşlemci: Pro: MediaTek Dimensity 7300 Energy Standart: Snapdragon 6 Gen 1

RAM ve Depolama: Pro: 12GB’a kadar LPDDR4x RAM, 256GB UFS 3.1 depolama Standart: 8GB’a kadar RAM, 256GB depolama

Ses: Stereo hoparlörler

Stereo hoparlörler Kameralar: Pro: 50MP OIS ana kamera + 2MP derinlik sensörü, 16MP Sony özçekim kamerası Standart: 50MP Samsung JN5 ana kamera + 2MP monokrom sensör, 16MP özçekim kamerası

Batarya: Pro: 6.000 mAh, 80W hızlı şarj Standart: 6.500 mAh, 45W hızlı şarj



Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo F31 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutamyın.