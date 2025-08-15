OPPO'nun 8 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

OPPO, bütçe dostu yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. A6 Pro 5G olarak isimlendirilen telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu. Görünüşe göre telefon yüksek RAM kapasitesiyle öne çıkacak.

OPPO A6 Pro 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2781 model numarasına sahip olan OPPO A6 Pro 5G, tek çekirdek testined 736 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.010 puana ulaştı. Geekbench'te bütçe dostu Android telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO A5 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

OPPO A6 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. OPPO A5 Pro'da 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO'nun yeni telefonu 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunabilir. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunabilir. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera görebiliriz.

OPPO A6 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO A6 Pro 5G'nin 2026 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. OPPO A5 Pro modeli 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.