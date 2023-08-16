Merakla Beklenen OPPO Find N3 Flip’in Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Son zamanlarda katlanabilir telefonlara gösterilen ilgi oldukça yoğun. Telefon şirketleri ise bu ilginin odağı olabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu konuda en dikkat çekici markalardan bir tanesi de OPPO.

Şirketin yakında çıkması beklenen katlanabilir telefonundan yeni bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde hızlı şarj özelliği ve teknik bilgileri sızdırılan OPPO Find N3 Flip'in şimdi de çıkış tarihi sızdırıldı.

Lansman Tarihine Sayılı Günler Kaldı!

Henüz resmi bir açıklama gelmese de OPPO Find N3 Flip'in çıkış tarihi 29 Ağustos 2023 olarak sızdırıldı. Bu tarihi paylaşan kişi X'teki (eski adıyla Twitter) Max Jambor adlı bir kullanıcı oldu.

Geçtiğimiz günlerde 3C sertifikası alan katlanabilir telefon modeli, 100W şarj desteği ve çift USB-A/USB-C fişli SuperVOOC şarj cihazıyla piyasaya hızlı bir çıkış yapacak.

Hızlı şarj konusundaki iddiasının yanı sıra telefonun kamera özellikleri de çok konuşulacak. Hatırlarsanız telefonun kamerası için iyileştirmeler yapıldığı duyulmuştu.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı düşünülen telefonun OPPO Find N2 Flip modeline göre, üçüncü bir sensörle kullanıcılarını şaşırtması bekleniyor.

İlk olarak Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen telefonun yakın zamanda yapılacak lansmanında tüm ayrıntılar öğrenilecek. Teknik bilgileri ve tasarımına kadar tüm detaylar resmi ağızdan açıklanacak.

OPPO'nun göz bebeği Find N3 Flip, katlanabilir telefon piyasasında büyük ses getirecek.

Peki siz katlanabilir telefon modellerine ne kadar ilgi duyuyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.