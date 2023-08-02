OPPO Find N3, En Hızlı Şarj Edilen Katlanabilir Telefon Olacak! 

Galaxy Z Fold 5'in tanıtımının ardından katlanabilir akıllı telefon teknolojisine ilgi büyük oranda arttı. Bunun üzerine teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden OPPO, çalışmalarını hızlandırdı. Hatta yakın zamanda çıkması beklenen OPPO Find N3 modelinin teknik özellikleri sızdırıldı.

Katlanabilir telefonlar arasında en iyisi olmayı hedefleyen Find N3 modelinin 2023 yılının ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çıkış tarihinden hemen önce telefon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre telefon, 100W şarj desteği ve çift USB-A/USB-C fişli SuperVOOC şarj cihazıyla hızlı şarj konusundaki iddiasını ortaya koydu.

OPPO Find N3'ün Beklenen Diğer Özellikleri Neler?

OPPO'nun bu hızlı şarj özelliği, her zaman hareket halinde olan kullanıcıların daha uzun ömürlü şarj kapasitesine sahip olmasını sağlayacak. Her ne kadar sızdırılmış bilgiler olsa da resmi bir açıklama gelmediği için telefonun pil kapasitesi bilinmiyor. Bu yüzden şarj süresinin ne kadar olacağıyla ilgili de net bir bilgi yok.

Find N3 modelinin Find N2'den farklı olarak kablosuz şarjı da destekleyeceğine dair birtakım söylentiler var. Ancak yine resmi onay olmadığı için bu özelliğin gerçek olup olmadığı meçhul. 3C sertifikasını alan telefonun 20 Hz AMOLED ekrana sahip olacağı düşünülüyor.

Telefonun kesin çıkış tarihi ve fiyatıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Find N3 serisinin ilk olarak Çin'de ortaya çıkması bekleniyor. Diğer ülkelerdeki durumu ise yakın zamanda belli olacak.

En hızlı şarj edilen katlanabilir telefon özelliğini eline alan Find N3 modeliyle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.