Oppo Find N3 Flip Yolda: Özellikleri ve Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı!

Oppo Find N3 Flip, Ağustos ayında Çin'de ilk kez ortaya çıkmıştı. NBTC ve BIS gibi birçok bölgesel sertifikayı tamamladıktan sonra katlanabilir akıllı telefon şimdi Geekbench'te görünen küresel sürümle piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştı.

Oppo Find N3 Flip global varyantı CPH2519 model numarasına sahip. Geekbench listelemesi, akıllı telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 12 çalıştırdığını ve 12 GB RAM'e sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Temel saat hızı 1.80GHz ve maksimum saat hızı 3.05GHz olan sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olan telefonun işlemcisinin MediaTek Dimensity 9200 olduğu düşünülüyor.

Benchmark sonuçlarına geldiğimizde ise cihaz Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 1895 puan ve çok çekirdek testinde 4655 puan almayı başarıyor.

Oppo Find N3 Flip Özellikleri

Oppo Find N3 Flip, 6,8 inç katlanabilir AMOLED FHD + 120Hz ekrana ve 3,26 inç AMOLED kapak ekranına sahip kapaklı katlanabilir bir akıllı telefon.

ColorOS 13.2 tabanlı Android 13 ile çalışan cihaz, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256/512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla eşleştirilmiş Dimensity 9200 işlemciden güç alıyor. Cihaz, 44W hızlı şarj özelliğine sahip 4.300 mAh pil ile destekleniyor ve biyometrik kimlik doğrulama için yan tarafında bir parmak izi tarayıcısına sahip.

32MP selfie kamerasının yanı sıra telefon, 50MP ana kamera, 48MP ultra geniş lens ve 2x optik zoom özellikli 32MP telefoto kameradan oluşan bir arka kamera ünitesine sahip.

Peki siz Oppo'nun yeni katlanabilir telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.