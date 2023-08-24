Oppo Find N3 Flip ve Watch 4 Pro'dan Yeni Detaylar: Görselleri ve Lansman Tarihleri Ortaya Çıktı!

Kapaklı katlanabilir telefon serisine bir yenisini daha ekleyen Oppo, Oppo Find N3 Flip'i tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli üretici Oppo geçtiğimiz günlerde Weibo'da yeni Find N3 Flip ve Watch 4 Pro'yu 29 Ağustos'ta Çin'de piyasaya süreceğini açıkladı.

Etkinliğin ana odağı şüphesiz Oppo Find N3 Flip olacak. Oppo'dan resmî olarak yayınlanan görüntüler, son birkaç hafta içinde ortaya çıkan daha önce sızdırılmış tasarımları ve görüntüleri doğruluyor.

Yeni nesil Find N3 Flip'in dikey olarak yerleştirilmiş iki kamera yerine, bir daire içine yerleştirilmiş üç kameraya sahip olduğu da böylelikle artık resmileşmiş oldu.

Şimdilik söylentiler Oppo'nun Oppo Reno 10 Pro ile gelen kameraların aynısını, yani optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 32MP telefoto kamera kullanacağını söylüyor.

Buna ek olarak telefonun 67W hızlı şarjı desteklemesi ve 4.300 mAh pile sahip olması bekleniyor. Cihazın Android 13 ile çalışacağı söyleniyor.

Cihazın teknik özellikleri henüz Oppo tarafından resmî olarak onaylanmamış olsa da, sızıntılar ve söylentiler Find N3 Flip'in iç kısımda 120Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Dış kısımda ise 3 inçlik bir kapak ekranı olması bekleniyor.

Watch 4 Pro da 29 Ağustos Etkinliğinin Bir Parçası Olacak

Kuşkusuz Oppo Find N3 Flip ilgiyi üzerinde toplamış durumda ancak Watch 4 Pro'yu bekleyen kesim de hafife alınmamalı.

Watch 4 Pro'nun resmî görüntüleri zarif kavisli yüzey tasarımını gözler önüne seriyor. Saat paslanmaz çelikle kaplı, seramik bir alt kapağa sahip ve çeşitli kordon seçenekleri sunuyor.

Sadece birkaç gün önce Oppo, Watch 4 Pro ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmıştı. Snapdragon W5 Gen1 işlemci tarafından desteklenecek ve 2 GB RAM'e sahip olacak olan Watch 4 Pro ayrıca tam renkli Always On Display (AOD) desteğine sahip bir LTPO AMOLED panel içerecek.

Bu yeni saat sekiz kanallı bir kalp atış hızı sensörü, 16 kanallı bir kan oksijen (SpO2) sensörü, bir bilek sıcaklık sensörü ve bir EKG sensörü içerecek.

Hem Find N3 Flip hem de Watch 4 Pro ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Şirket, Çin'de piyasaya sürüldükten birkaç ay sonra küresel pazarlarda da lansmanını gerçekleştirecek.