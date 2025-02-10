OPPO Find N5 Kanlı Canlı Görüntülendi! İnceliği Fark Yaratacak

OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu Find N5 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Katlanabilir telefon bu kez kanlı canlı görüntülendi. Paylaşılan fotoğraflar, telefonun incelik konusunda fark yatacağını gözler önüne seriyor.

OPPO Find N5'in Fotoğrafları Paylaşıldı

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden Find N5 modeline dair bir dizi fotoğraf paylaşıldı. Bu görüntüler telefonun hem katlanmış hem de katlanmamış hâllerini içeriyor. Bir fotoğrafta ise telefonun kılıflı hâli yer alıyor. Kılıf varken bile menteşe kısmının sorunsuz şekilde kapandığını görüyoruz.

Find N serisinin yeni modeli, fırçalanmış metal çerçeve ile birlikte etkileyici bir görünüme kavuşmuş. Telefonu etkileyici yapan diğer şey ise incelik. Find N5'in açık hâldeyken yaklaşık 4 mm kalınlığında olacağı söyleniyor.

Görüntüler, Alert Slider isimli düğme dahil olmak üzere telefonun üzerindeki butonlara da yakından göz atma fırsatı sunuyor. Bir görselde ise telefonun kutusu bulunuyor. Kutunun üzerinde "OPPO AI Phone Find N5" sözlerine yer verilmiş.

Yeni telefonun Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yedi çekirdekli sürümüne sahip olacağı söyleniyor. Telefon geçtiğimiz haftalarda Geekbench'te tek çekirdekli testte 3 bin 83 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 865 puan almayı başarmıştı.

OPPO Find N5 Çıkış Tarihi

OPPO Find N5 isimli yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin 20 Şubat 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor.