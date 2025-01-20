İnceliği Çok Konuşulacak: OPPO Find N5'in Görselleri Paylaşıldı

Çok yakında satışa sunulacak OPPO Find N5, inceliğiyle fark yaratmaya hazırlanıyor. Yeni katlanabilir telefona ait çeşitli görseller paylaşıldı. Bu görseller, telefonun çok ince olacağını gözler önüne seriyor.

OPPO Find N5 İnce Tasarımı ile Dikkat Çekiyor

Şubat ayında tanıtılacak olan OPPO Find N5, iPhone 16 Pro Max ile yan yana görüntülendi. Görsellere baktığımızda telefonun iPhone 16 Pro Max'ten çok daha ince olacağını görüyoruz.

Telefonun 4 mm civarında olacağı düşünülüyor. En ince iPhone modeli iPhone 17 Air'in 5,5 mm kalınlığında olacağına yönelik söylentileri göz önünde bulundurduğumuzda Find N5, söz konusu cihazdan da ince olacak.

Sızdırılan bir görselde telefon kırmızı renkli Find N3'ün yanında yer alıyor. Görsele göre yeni telefon dairesel kamera tasarımı içerecek. İddiaya göre arka yüzeyde üç kameraya bir adet LED flaş eşlik edecek.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak Find N5 isimli telefon PKH110 model numarası ile Geekbench testinde görüldü. Telefon tek çekirdekli testte 3 bin 83 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 865 puan almayı başardı.

Telefondaki işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve beş adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda yedi çekirdekten oluşuyor.

OPPO Find N5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar ince bir telefon kullanmak ister miydiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.