Oppo'dan Kurşun Kalemden Daha İnce Katlanabilir Telefon Geliyor!

Çin merkezli teknoloji devi Oppo, son yıllarda uygun fiyatlı akıllı telefonlarının yanı sıra güçlü özelliklere sahip katlanabilir cihazlarıyla da öne çıkıyor. Ünlü markanın yakında piyasaya süreceği Find N5 isimli yeni katlanabilir akıllı telefon modeli de diğerleri kadar iddialı görünüyor.

Merakla beklenen cihaz, şimdiye kadar pek çok sızıntıya sahne oldu. Son olarak canlı görüntüleri de paylaşılan Find N5, özellikle de ince yapısıyla fark yaratacak gibi görünüyor.

Oppo Find N5, Dünyanın En İnce Katlanabilir Telefonu Olabilir

Önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği tahmin edilen yeni Find N5, kısa bir süre önce canlı görüntüleriyle teknoloji gündemini meşgul etti. Yeni cihazın günümüz normal cep telefonlarıyla karşılaştırıldığı görüntülerde oldukça ince bir yapıya sahip olduğu görülüyor.

Yeni telefonun bir iPhone modeli ve Oppo Find X8 ile yan yana getirildiği görüntülerde her iki cihazla da oldukça küçük bir kalınlık farkının olduğunu söyleyebiliriz. Bu fark özellikle cihazlara alt taraftan baktığımızda epey azalıyor. Görüntülerle birlikte ortaya atılan iddialar, Oppo Find N5'in katlanmamış versiyonunda yalnızca 4 mm kalınlığa sahip olacağını işaret ediyor. Yeni cihaz, iddiaların doğru çıktığı senaryoda 'dünyanın en ince katlanabilir telefonu' unvanını elde edebilir.

Yeni Oppo Find N5, inceliğinin yanında epey kapsamlı bir kamera takımını da bünyesinde barındıracak. Dairesel bir kamera tasarımını benimseyen cihaz, Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen sensörleriyle bu alanda da öne çıkmayı hedefliyor. İlerleyen günlerde yeni model ile ilgili daha çok bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!