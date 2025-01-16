Oppo Küresel Marka Elçiliği İçin Ünlü Bir Futbolcuyla Anlaştı!

Çinli teknoloji devi Oppo, kaliteden ödün vermediği gibi uygun fiyatlarıyla öne çıkan akıllı telefonlarıyla yalnızca anavatanında değil tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldi. Firma son olarak, küresel pazarda daha çok tanınmak için ünlü bir futbolcuyla küresel marka elçisi anlaşması imzaladı.

Akıllı telefon üreticisi, kısa bir süre önce Barcelona'da fprma giyen genç yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın şirketin yeni küresel marka elçisi olduğunu yeni bir videoyla duyurdu.

Lamine Yamal, Oppo'nun Yeni Amiral Gemisini Dünyaya Tanıtacak

Oppo, konu hakkında yaptığı açıklamada Yamal’ın, şirketin yeni amiral gemisi Find X8 Pro ve Reno 13 modellerinin küresel pazaraa tanıtımında rol alacağını duyurdu. Firma, henüz 16 yaşındaki genç futbol oyuncusunun samimiyet ve özgünlük duygularını temsil ettiğini ve bu duyguların markanın kimliğiyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yaz düzenlenen Euro 2024 turnuvasında şampiyon olduğu İspanya Milli Takımı ile damga vuran Lamine Yamal o yaz "Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü. Oppo, bu etkileyici başarıların da Yamal’ı küresel marka elçisi olarak seçmelerinde belirleyici bir rol oynadığını aktarıyor.

Bugüne kadar pek çok futbol etkinliğinde sponsor olarak boy gösteren Oppo, 2027 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi’nin "Resmi Akıllı Telefon Ürün Ortağı" olmaya devam edecek. Lamine Yamal hamlesi ile futbolun popülerliğini markanın tanınırlığını artmak adına daha çok kullanmaya başlayan teknoloji devinin, ilerleyen günlerde bu çalışmalarının meyvesini alıp almayacağını hep beraber göreceğiz.

İşte Lamine Yamal ve Oppo ortaklığından gelen ilk video:

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