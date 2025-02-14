Samsung Galaxy A26'nın Tasarımında Büyük Değişiklik! Bu Beklenmiyordu

Güney Kore merkezli teknoloji devi, yeni telefonlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Galaxy F06 5G modelinin ardından bir telefon daha piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Bu kez Galaxy A26'nın tasarımı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A26 Tasarımı ile Şaşırtıyor

Galaxy A serisinin yeni modeli Galaxy A26'nın render görüntüleri sızdırıldı. Görüntülere baktığımızda özellikle kamera tarafında büyük bir değişikliğin altına imza atılacağını görüyoruz. Kameralar artık ayrı halkalar yerine hap şeklinde bir modül üzerinde yer alacak.

Kameraların yan tarafında LED flaş konumlandırılacak. Arka yüzeyde ayrıca Samsung yazısı bulunacak. Ekranın alt kısmında biraz kalın çerçeveye yer verilmesi dikkat çekiyor. Telefon beyaz, siyah ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

Önceki sızıntılara göre telefon 6,64 veya 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu ekran 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunacak. 209 gram ağırlığındaki telefon 164 x 77,5 x 7,7 mm boyutlarıyla öne çıkacak.

Serinin önceki modeli 8,3 mm kalınlığında. Dolayısıyla A26 daha ince olacak. Yeni telefonun 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor.