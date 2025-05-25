Oppo'nun Özellikleriyle Şaşırtan Yeni Katlanabilir Telefonu Ortaya Çıktı!

Katlanabilir telefon segmentindeki yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Oppo, bu alanda ses getirecek yeni bir model üzerinde çalışıyor. Yılın başında tanıttığı Snapdragon 8 Elite işlemcili Find N5 modeliyle dikkat çeken marka, şimdi odağını tamamen Find N6'ya ayırmış durumda.

Sektörel kaynaklar Çin merkezli teknoloji Oppo’nun yeni katlanabilir amiral gemisi için hazırlıklara başladığını duyururken, yeni telefonun muhtemel özelliklerini de teknolojiseverlerle paylaştı.

Oppo Find N6 Özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre, Find N6’nın 2026’nın ilk çeyreğinde sahneye çıkması planlanıyor. Cihazın en büyük sürprizi ise kasasında yer alacak olan işlemci. Qualcomm’un henüz resmi olarak tanıtmadığı ancak yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen Snapdragon 8 Elite 2'nin yeni telefona güç vermesi bekleniyor.

Tasarım tarafında da iddialı olan Oppo, bu modelde selefi Find N5'ten daha da ince bir yapı hedefliyor. Hatırlanacağı üzere Find N5, yalnızca 8.93 mm kalınlığı ile dünyanın en ince katlanabilir telefon unvanını elde etmişti. Yeni modelin bu rekoru daha da aşağı çekmesi bekleniyor.

Görünen o ki Find N6, hem teknik gücüyle hem de zarif tasarımıyla, katlanabilir telefon pazarında rekabeti yeniden şekillendirmeye aday. Snapdragon 8 Elite 2 gibi üst düzey bir işlemciye sahip olacak olması ise özellikle üst düzey telefon arayan kullanıcı kitlesinin ilgisini şimdiden üzerine çekmiş durumda.

Peki siz yeni Oppo Find N6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...