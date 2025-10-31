OPPO'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! 6000 mAh Bataryası Var

OPPO Find N5'ten sonra gözler katlanabilir telefonun yeni modeline çevrilmişti. Daha önce çeşitli sızıntılarla birlikte bazı özellikleri ortaya çıkan OPPO Find N6'nın şimdi de kamera özellikleri dâhil birkaç özelliği açıklığa kavuştu. Bu gelişme, kullanıcıları nasıl bir telefonun beklediğine ilişkin soru işaretlerini giderdi.

OPPO Find N6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Kapak Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ana Ekran Boyutu: 8,1 inç

8,1 inç Ana Kamera: 50 MP ana kamera (çözünürlükleri belli olmayan ultra geniş açılı kamera ve periskop kamera)

50 MP ana kamera (çözünürlükleri belli olmayan ultra geniş açılı kamera ve periskop kamera) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

6000 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS

Android 16 tabanlı ColorOS Dayanıklılık: IPX8 ve IPX9

IPX8 ve IPX9 Güvenlik: Yan tarafta parmak izi sensörü

Yan tarafta parmak izi sensörü Ek Özellik: Özelleştirilebilir ya da sessize alma işlevi görebilecek özel bir tuş.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find N6'nın kapak ekranı 6,6 inç büyüklüğe, ana ekranı ise 8,1 inç büyüklüğe sahip olacak. Cihazın katlanmış hâli daha az yer kaplayarak kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Telefonu açtığınızda ise tıpkı bir tablet kullanıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Bunu oyun oynama, video izleme ve daha birçok amaçla kullanabileceksiniz.

Telefonun arka tarafında üç farklı kameranın yer alacağı söyleniyor. Bunlardan ilki, 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera olacak. Aktarılan bilgilere göre ana kameraya ayrıca henüz çözünürlüğü belli olmayan bir ultra geniş açılı kamera ile periskop kamera eşlik edecek. Cihaz, yan tarafta parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

Cihazın önceki modelden çok daha ince ve hafif olacağı belirtiliyor. Ayrıca 6000 mAh batarya kapasitesi sunması bekleniyor. Bu büyük batarya sayesinde cihazı hiç şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanma imkânına sahip olacaksınız. Bu kullanım süresi, işlerinizin bölünmesini engelleyerek daha verimli bir şekilde çalışmanıza olanak tanıyacak.

Telefon, Android 16 tabanlı ColorOS ile beraber gelecek. Ayrıca Find N5'teki gibi IPX8 ve IPX9 sertifikasına sahip olacağı öne sürülüyor. Bu da telefonun belirli bir seviyeye kadar suya karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Ayrıca telefonda özel bir tuş bulunuacak. Bu tuşun sessize almak için kullanılabileceği ya da herhangi bir işlev atanabilen bir tuş olabileceği yönünde çeşitli söylentiler bulunuyor.

Önceki söylentilere göre telefon, gücünü 3 nm üretim süreci ile geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

OPPO Find N6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer almaya hazırlanan OPPO Find N6, 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Tanıtımın tam olarak hangi ayda tanıtılacağı bilinmiyor fakat Find N5 modeli, Şubat 2025'te tanıtılmıştı. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Find N6'nın Şubat 2026'da tanıtılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.