16 GB RAM Sunan OPPO Find X9 Serisinin Renk Seçenekleri Belli Oldu

OPPO Find X9 serisinin nasıl görüneceği açıklığa kavuştu. Yeni paylaşılan görüntülerle birlikte Find X9 ve Find X9 Pro'nun hangi renk seçeneklerine sahip olacağı öğrenildi. Görünüşe göre kullanıcılar, ilk bakışta tüm gözleri üzerinde toplayan renklerden birini seçme imkânına sahip olacak.

OPPO Find X9 Serisinin Renk Seçenekleri Belli Oldu

OPPO Find X9 ve Find X9 Pro, buz beyazı, gümüş titanyum ve kırmızı renk seçenekleri sunacak. Find X9 ayrıca mat siyah rengiyle birlikte gelecek. Genel görünüm açısından değerlendirmek gerekirse her iki model de bu renk seçenekleri ile aynı seviyede ilgi çekici olacak.

OPPO Find X9'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni paylaşılan bilgilere göre OPPO Find X9, 12 ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek olacak. Kullanıcılar aşağıda yer alan versiyonlardan birini seçme imkânına sahip olacak.

12 GB RAM + 256 GB depolama

12 GB RAM + 512 GB depolama

16 GB RAM + 256 GB depolama

16 GB RAM + 512 GB depolama

16 GB RAM + 1 TB depolama

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LTPO OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Bu teknoloji, ekran altına entegre edilecek. Böylece kullanım kolaylığı ve güvenlik bakımından kullanıcıların en önemli gereksinimlerini karşılayacak.

Find X9, gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. OPPO Find X8 serisinin Find X8 modelinde ise Dimensity 9400 tercih edilmişti. O işlemcide ise bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdeğin yer aldığını belirtelim.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony LYT-808 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı Samsung JN9 periskop telefoto kamera yer alacak. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung JN1 kamera bulunacak. Telefon, 7025 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

OPPO Find X9 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni paylaşılan bilgilere göre OPPO Find X9 Pro, 12 ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek olacak. Kullanıcılar aşağıdaki versiyonlar arasından seçim yapabilecek.

12 GB RAM + 256 GB depolama

12 GB RAM + 512 GB depolama

16 GB RAM + 512 GB depolama

16 GB RAM + 1 TB depolama

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9 Pro, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LTPO AMOLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak. Bu teknoloji hem güvenlik seviyesini arttıracak hem daha çok kullanım kolaylığı sağlayacak.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Telefon, 7025 mAh batarya kapasitesi sunacak. Ayrıca 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Gücünü ise Dimensity 9500 işlemcisinden alacak.

OPPO Find X9 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO tarafından yapılan duyuruya göre Find X9 serisi, 16 Ekim 2025'te tanıtılacak. Bu tanıtımla beraber hem Find X9 hem Find X9 Pro'nun bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. OPPO Find X8 ile Find X8 Pro'nun Ekim 2024'te, Find X8 Ultra'nın Nisan 2025'te tanıtıldığını hatırlatalım.