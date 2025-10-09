En Çok Sevilen Telefonlar Açıklandı! Zirvede Sürpriz Bir Model Var

AnTuTu tarafından paylaşılan liste ile birlikte en çok sevilen telefonlar belli oldu. Xiaomi markasının bir telefonu listenin ilk sırasında yer alarak büyük bir başarı elde ett. Listede ayrıca vivo, OPPO ve Honor dahil birçok markanın telefonları da bulunuyor. Sıralamaya iPhone'ların dahil edilmediğini belirtelim.

Kısa süre önce en güçlü Apple cihazları, en güçlü Android telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise en çok sevilen telefonlar ürünleri duyuruldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. Yüzde 97,11 kullanıcı memnuniyet oranına sahip olan Xiaomi 15S Pro zirvede yer aldı. 6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefonda 6.100 mAh batarya kapasitesi, 16 GB RAM ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

AnTuTu'ya Göre En Çok Sevilen Telefonlar (Eylül 2025)

Honor Magic 6 Ultimate yüzde 96,49 kullanıcı memnuniyeti oranı ile ikinci sırada konumlandı. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 16 GB RAM, 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan OPPO Find X8 Ultra, yüzde 95,41 kullanıcı memnuniyeti oranı ile üçüncü sırada yer aldı. 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefonda LTPO AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 6.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

Yüzde 95 kullanıcı memnuniyetine sahip olan Honor 400 Pro dördüncü sırada konumlandı. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 5.300 mAh batarya kapasitesi, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 100W hızlı şarj desteği ve 12 GB RAM bulunuyor.