OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

OPPO'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon Find X9 Ultra ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9 Ultra'nın global lansman tarihi ortaya çıtkı.İddiaya göre OPPO'nun yeni amiral gemisi önümüzdeki yıl tanıtılacak. Telefon yüksek çözünürlükü kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre OPPO Find X9 Ultra, 2026 yılının ilk çeyreğinde global pazara gelecek. Çin lansmanının aynı tarihte mi yoksa daha mı erken olacağı şu an belirsizliğini koruyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Serinin önceki modeli OPPO Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP periskop telefoto kamera

200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.000mAh

7.000mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ortaya çıkan bilgliere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Find X8 Ultra, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX09E ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve iki adet 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra gücünü gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da ise Snapdraogn 8 Elite işlemcisi mevcut.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefon 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerlini destekleyecek. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak.