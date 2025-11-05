OLED Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip

Sharp, AQUOS Sense 10'u tanıttı. Bununla birlikte bütçe dostu Android telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Sharp'ın yeni akıllı telefonu OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Sharp AQUOS Sense 10 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: Pro IGZO OLED

Pro IGZO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 1500 nit

1500 nit İşlemci: Snapdragon 7s Gen 3

Snapdragon 7s Gen 3 RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Arka Kamera: 50.3 MP ana kamera + 50.3 MP geniş açılı kamera

50.3 MP ana kamera + 50.3 MP geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 megapiksel

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Sharp AQUOS Sense 10, Pro IGZO OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 149 x 73 x 8,9 mm boyutlarında ve 166 gram ağırlığında olan telefon NFC ve yüz tanıma teknolojilerini destekliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Sharp Aquos R10'da Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. Belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olan telefonda 5.000 mah batarya kapasitesi yer alıyor.

Telefonun arka tarafında 50.3 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50.3 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Sharp AQUOS Sense 10 Fiyatı

Sharp AQUOS Sense 10'un 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 62.700 yen (17.186 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 69.300 yen (18.995 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon lacivert, yeşil, pembe, yeşil, siyah ve gümüş olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunuyor.