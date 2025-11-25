OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

OPPO Find X9s'in özellikleri ortaya çıktı. Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen akıllı telefonda çok güçlü işlemci yer alacak. Find X9s, bu sayede yüksek grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Akıllı telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera ve dev batarya dahil birçok özelliğe sahip olacak.

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500 Plus

Dimensity 9500 Plus Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP 3x periskop kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Find X9s, 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefonun ekranı 1.5K çözünürlük sunacak. OPPO Find X8s'te 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Find X9s, gücünü Dimensity 9500 Plus işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin, mevcut Dimensity 9500'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağı söyleniyor. Find X8s'te bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Mediatek Dimensity 9400+ işlemcisi bulunuyor.

Akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Find X8s'te 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni telefon 80W civarı bir şarj hızı sunabilir.

OPPO Find X9s'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX09E ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x periskop kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Find X8s'te 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre OPPO Find X9s, 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemciye, yüksek yenileme hızına ve üçlü kamera sistemine sahip olan OPPO Find X8s, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.