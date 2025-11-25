144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Yolda! Tarih Ortaya Çıktı

iQOO 15 Mini'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon önümüzdeki yıl tanıtılacak. Akıllı telefon, güçlü işlemcisi sayesinde yüksek grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. iQOO 15 Mini ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğe sahip olacak.

iQOO 15 Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO 15 Mini'nin 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 15 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Dimensity 9500 Plus

Dimensity 9500 Plus Batarya: 7.000 mAh

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Dimensity 9500 Plus işlemcisinden alacak. Sekiz çekirdekli Dimensity 9500 Plus'ın standart Dimensity 9500'ün hız aşırtmalı sürümü olması bekleniyor. iQOO 15'te iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı çekirdek 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut.

Bütçe dostu akıllı telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak iQOO 15'te 120W hızlı şarj desteği bulunuyor. Yeni akıllı telefonda 120W civarı bir şarj hızı görebiliriz.

iQOO 15 Mini'nin 6,31 inç ekran büyüklüğünde olması bekleniyor. Akıllı telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan iQOO 15'te 6,85 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 508 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.