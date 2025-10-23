OPPO'dan Çok Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! OLED Ekrana Sahip

OPPO'nun yeni bir telefon tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Find X9s olarak adlandırılan telefonun özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre amiral gemisi telefon çok güçlü işlemci, dev batarya, yüksek çözünürlük, OLED ekran ve daha birçok özelliğiyle öne çıkacak. Peki, OPPO'nun yeni telefonu neler sunacak?

OPPO Find X9s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 9500+

Dimensity 9500+ Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Find X9s, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan OPPO Find X8s'te 6,32 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

OPPO'nun amiral gemisi telefonu gücünü Dimensity 9500+ işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin, mevcut Dimensity 9500'ün hız aşırtmalı bir versiyonu olacağı söyleniyor. Find X8s'te 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Mediatek Dimensity 9400+ işlemcisi ve Immortalis-G925 MC12 GPU bulunuyor.

Telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Find X8s'te 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni telefon 80W üzeri bir şarj hızına sahip olabilir.

Find X9s'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

OPPO Find X9s Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s'in Find X9s+ ve Find X9 Ultra ile birlikte 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Geçtğimiz haftalarda tanıtılan OPPO Find X9 ve Find X9 Pro'nun ise 28 Eim tarihinde küresel pazara geleceği söyleniyor.