Ucuz Amiral Gemisi Performans Testine Girdi! 16 GB RAM'e Sahip

iQOO'nun bütçe dostu amiral gemisi telefonu Neo 11 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce tanıtım tarihi açıklanan iQOO Neo 11 Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

iQOO Neo 11 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2520A model numarasına sahip olan iQOO Neo 11, tek çekirdek testinde 2 bin 936 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 818 puana ulaşmayı başardı. Geekbench testinde elde edilen bu sonuçlar, telefonun en iyi grafikli mobil oyunları bile kasma, takılma ve donma gibi sorunlar olmadan çalıştırabileceğini gösteriyor.

Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda 16 GB RAM, Android 16 ve Snapdragon 8 Elite bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. iQOO Neo 10'da Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti.

iQOO Neo 11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip iQOO Neo 11, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefon siyah, beyaz, turuncu ve mor dahil çeşitli renk seçenekleri ile birlikte gelecek.

Telefonda 7.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli anak amera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Telefonda ayrıca IP68/69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasıın sağlayacak.

iQOO Neo 11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 10, 2.399 yuan (14.130 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. iQOO Neo 11'in ise 2.500 yuan (14.725 TL) civarı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

iQOO Neo 11 Tanıtım Tarihi

Uygun fiyatlı amiral gemisi iQOO Neo 11, 30 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. 7.000 mAh batarya kapasitesi, 16 GB RAM, 144Hz yenileme hızı ve 120W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Neo 10, 2025 yılının mayıs ayında duyurulmuştu.