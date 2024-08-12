OPPO, Google I/O Connect China 2024’te Yapay Zeka ile Gövde Gösterisi Yaptı

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan OPPO, Pekin’de düzenlenen Google I/O Connect China etkinliğine katıldı. OPPO etkinlikte AI teknolojisini sunarak Google Gemini modelleriyle entegre edilmiş çeşitli yüksek verimli AI özelliklerini sergiledi.

OPPO, Google I/O Connect China 2024’te Üretken AI Teknolojisini Tanıttı

OPPO, yapay zeka teknolojisini akıllı telefonlarına entegre etmeye devam ediyor. Sektörün yeni "AI telefon" çağında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen şirket, bunun için yapay zeka alanında önde gelen şirketlerle iş birliği yapıyor. Bu iş birliği doğrultusunda son olarak OPPO, 7-8 Ağustos’ta Pekin’de düzenlenen Google I/O Connect China etkinliğine katıldı.

Etkinlikte OPPO’nun Yazılım Mühendisliği Başkanı Kai Tang, üretken AI teknolojisinin akıllı telefon endüstrisine getirdiği yeniliklere dair bilgiler paylaştı ve OPPO’nun AI telefon stratejisini sunarak, Google Gemini ile entegre edilmiş çeşitli yüksek verimli AI özelliklerini sergiledi.

OPPO, Google iş birliği ile üretken AI uygulamalarının sınırlarını genişletmeye devam ediyor

OPPO, Google gibi ortaklarla güçlü iş birlikleri sayesinde AI telefonlarını yaygınlaştırarak daha fazla kişinin yapay zekanın verimlilik ve konforundan yararlanmasına olanak sağlıyor. OPPO düzenlenen etkinlikte, Google Gemini ile entegre edilen ve akıllı telefonları güçlü verimlilik araçlarına dönüştüren bir dizi yenilikçi AI özelliğini tanıttı.

ColorOS 14 işletim sistemine sahip Reno12 serisinde mevcut olan ve etkinlikte tanıtılan AI Kayıt Özeti özelliği, birden fazla konuşmacıyı tanıyarak önemli bilgileri otomatik olarak tanımlamaya ve uzun toplantıları kısa özetlere dönüştürmeye imkan sağlıyor.

Bu özellik sayesinde kullanıcıların önemli noktaları hızlıca kavramasına yardımcı oluyor ve manuel görevleri AI destekli süreçlere çevirerek iş verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Etkinlikte tanıtılan bir diğer özellik olan AI Araç Kutusu özelliği ise AI Özeti, AI Yazarı ve AI Konuşma özelliklerini entegre ediyor ve bu sayede verimli okumayı, zahmetsiz içerik oluşturmayı ve kullanıcıların ellerini ve gözlerini serbest bırakabilmelerini sağlıyor.

AI Araç Kutusu özelliği ColorOS akıllı yan menüsüne entegre edilerek kolay erişilebilir bir deneyim sunuyor. OPPO’nun Yazılım Mühendisliği Başkanı Kai Tang etkinlikte, “Devrim niteliğindeki bir teknoloji olan üretken AI, mobil endüstriyi dönüştürüyor.

OPPO, AI telefonları herkesin erişebileceği bir hale getirmeye kendini adadı. Kullanıcılarımıza en iyi AI telefon deneyimini sunmak için açık fikirli olmaya ve Google gibi sektör devleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

OPPO, AI telefonları yaygınlaştırmayı hedefliyor

Akıllı telefon pazarının sürekli evrimi ve AI teknolojisinin endüstri yeniliğinin ana motoru haline gelmesiyle birlikte 2024 yılının başlarında OPPO, ilk AI telefonu olan Find X7 serisini piyasaya sürdü.

Haziran ayında ise AI telefonlarını herkesin erişimine sunma taahhüdünü açıklayan OPPO, üretken AI teknolojisini tüm akıllı telefon ürün serilerine getiren ilk şirket oldu. Bu yılın sonuna kadar OPPO, yaklaşık 50 milyon cihazı üretken AI özellikleriyle donatmayı hedefliyor.

OPPO, yapay zeka destekli telefonlarının dört temel özelliğe sahip olmasını hedefliyor: verimli bilgi işlem, gerçek dünya algısı, kendi kendine öğrenme yeteneği ve yaratıcılık. Ayrıca yapay zeka destekli bu telefonların akıllı işletim sistemleri, çok modlu etkileşimleri destekleyecek ve üçüncü taraf hizmetlerini daha esnek bir şekilde sunabilecek.

Bu yaklaşımıyla OPPO, yapay zeka telefonlarının kapsamlı bir dönüşümünü ve ekosistemin yeniden yapılandırılmasını gerçekleştirerek kullanıcı deneyimlerini sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt ediyor.