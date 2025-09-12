Oppo, Telefon Kamerasında Sınırları Zorluyor: İşte Yeni Aksesuar!

Günümüzde amiral gemisi telefonlar, yüksek performanstan çok cebinizde taşıyabileceğiniz en üst düzey kamera deneyimini sunmaya odaklanıyor ve Apple’dan Samsung’a tüm markalar, üst seviye modellerinde bu hedefe büyük oranda ulaştı. Tabii bazı kullanıcılar "Ultra" modellerinden çok daha fazlasını bekliyor.

Akıllı telefonların sahip oldukları lensler ile yapabilecekleri sınırlı olsa da, markalar farklı denemeler yapıyor. Xiaomi telefona takılan lens modülleriyle, Realme ise sensöre doğrudan bağlanan lenslerle denemeler yaptı. Vivo ise X200 Ultra ile harici lens fikrini ana akıma taşıdı.

Oppo ve Hasselblad Görüntüleme Kiti Geliştiriyor!

Şimdi bir başka Android üreticisi de amiral gemisi telefonlarının kamera yeteneklerini güçlendiriyor. OPPO Ürün Müdürü Zhou Yibao, Weibo paylaşımında Hasselblad ile özel bir görüntüleme kiti geliştirdiklerini doğruladı. Paylaşımda kullanılan etiketler, şirketin bir sonraki amiral gemisi serisi olan OPPO Find X9’a işaret ediyor.

Zhou, yalnızca Pro modeline değil, standart varyanta da “görüntüleme aksesuarları” geliştirdiklerini belirtiyor. Söz konusu OPPO x Hasselblad Görüntüleme Kiti’nin Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

Bu kitin, bir kamera markası tarafından oluşturulan sektörün ilk fotoğrafçılık kiti olacağı iddia ediliyor. Ayrıca manyetik fotoğraf tutacağıyla, geleneksel tak-çıkar tasarımlara göre daha pratik olacağı ve “mükemmel görüntü kalitesi ve çözünürlük sunan Hasselblad profesyonel harici telefoto dönüştürücü” ile geleceği öne sürülüyor.

Söz konusu kite ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırılmış olsa da Zhou Yibao, nihai ürünün bu sızdırılan görselden farklı olacağını söylüyor. Oppo yakın zamanda Hasselblad ortaklığını bitirmemiş miydi?

Hayır, bu anlaşmayı sonlandıran OnePlus olmuştu. Tam tersine, OPPO Hasselblad ile olan iş birliğini yeniledi ve şirketlerin “bir sonraki nesil mobil görüntüleme sistemini birlikte geliştirdiklerini” açıkladı.