OPPO'dan 144Hz Ekranlı Tablet Geliyor! İşlemcisi Aşırı Güçlü

OPPO, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Pad 5 olarak isimlendirilecek tabletin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre OPPO'nun yeni Android tableti çok yüksek yenileme hızı, dev batarya, yüksek şarj hızı ve aşırı güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OPPO Pad 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO Pad 5, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Tablette Dimensity 9400+ işlemcisi ve Immortalis-G925 MC12 PU bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Pad 4 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

OPPO Pad 5 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. 579 gram ağırlığındaki tablet 10.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Mor, gümüş ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek tablette 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. OPPO Pad 3'te de 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti. Peki, OPPO'nun yeni tableti Pad 5 ne zaman çıkacak?

OPPO Pad 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad 5'in Find X9 ve Find X9 Pro ile birlikte ekim ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni cihazların tüm özellikleri, tasarımları ve fiyat etiketleri belli olacak. OPPO Pad 3, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılmıştı.