Oppo K12s Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında kullanıcılarla buluşturulan Oppo K12'nin "s" versiyonu tanıtıldı. Maalesef Çinli üreticilerin yeniden markalama stratejisi tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Oppo K12s tamamen yeni bir telefon değil. Dün Hindistan'da tanıtılan Oppo K13'ün NFC, ekstra renk ve daha fazla RAM sunan bir versiyonu.

Oppo K12s Fiyatı ve Özellikleri

6.67 inçlik Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir AMOLED ekrana sahip olan Oppo K12s gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemciden alıyor. Qualcomm tarafından geliştirilen ve 2.3 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bu işlemci, 4 nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve Adreno 810 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Telefon kutudan ColorOS 15 arayüzü ve Android 15 işletim sistemi ile çıkıyor ancak Oppo K13 ile aynı yazılım desteğini alıp almayacağı belli değil. Yani iki yıllık işletim sistemi güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncelleştirmesi garantisi konusunda açıklama yapılmadı.

7000 mAh bataryası 80W hızlı şarj desteğine sahip olan Oppo K12s'in arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler ve IP65 sertifikası diğer özellikler arasında yer alıyor.

Siyah, mor ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcı karşısına çıkan telefonun 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB, 12 GB / 256 GB ve 12 GB / 512 GB olmak üzere dört farklı konfigürasyonu bulunuyor. En düşük konfigürasyon 165 dolar en pahalı konfigürasyon ise 245 dolar fiyat etiketine sahip.