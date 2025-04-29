Oppo K13 Turbo, Oyun Bilgisayarlarındaki Özelliklerle Sahnede

Geçtiğimiz hafta Hindistan'da tanıtılan Oppo K13'ün üst modeli olan K13 Turbo, henüz resmi olarak duyurulmadan sızdı. Çin pazarına özel olarak geleceği belirtilen cihazın arka yüzeyine ait bir fotoğraf da internete düştü. Ama bu telefonun asıl sürprizi içinde saklı.

Sızan bilgilere göre K13 Turbo, aktif soğutma fanına sahip olacak. Arka yüzeyde yer alan RGB ışıklarla da tipik bir oyuncu telefonu havası taşıyacak. Cihazın kalbinde ise Qualcomm'un yeni tanıttığı Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti bulunacak. Bu detaylarla birlikte, telefonun oyun performansı hedeflenmiş gibi duruyor ama Oppo'nun amiral gemisi bir işlemci yerine daha makul bir seçim yapması dikkat çekiyor.

İşlemcisinin Orta Seviye Olması Düşündürücü

K13 Turbo'nun teknik özelliklerinin tamamı henüz ortaya çıkmadı. Ancak aktif fan sistemi ve ışıklandırma tercihi, telefonun doğrudan oyun severleri hedeflediğinin bir kanıtı. Öte yandan çoğu oyun telefonunun tersine burada üst seviye bir işlemci yerine daha orta seviye ama güçlü bir alternatif tercih edilmiş.

Oppo'nun bu tercihi, performans ve fiyat dengesini sağlamaya yönelik.

Global Pazara Açılır Mı?

Bu modelin Çin dışına çıkıp çıkmayacağı meçhul. Oppo'nun önce Çin pazarındaki satış performansını ölçmek isteyeceği tahmin ediliyor. Eğer iyi bir talep olursa, ilerleyen aylarda Hindistan ve Avrupa'da da görme ihtimalimiz var.

Modelin sızan fotoğrafı: