10 Bin TL'lik Güçlü Oyun Telefonu Tanıtıldı! 16 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata yüksek yenileme hızı sunan K13x 5G'yi tanıtan OPPO, yeni bir telefon tanıttı. K13 Turbo isimli oyun telefonu yüksek RAM kapasitesi, devasa batarya ve güçlü işlemci dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO K13 Turbo Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip OPPO K13 Turbo, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 453 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 207 gram ağırlığındaki telefon 162,78 x 77,22 x 8,31 mm boyutlarında.

K13 Turbo gücünü MediaTek Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Gelişmiş soğutma sistemine sahip olan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

K13 Turbo'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda ekran altı parmak izi sensörü mevcut. Peki, çift SIM (nano + nano) desteği ile gelen OPPO K13 Turbo'nun fiyatı ne kadar?

OPPO K13 Turbo Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.799 yuan (10.133 TL)

1.799 yuan (10.133 TL) 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.799 yuan (11.259 TL)

1.799 yuan (11.259 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.299 yuan (12.949 TL)

OPPO K13 Turbo için 1799 yuan (250 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.