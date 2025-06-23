5.500 TL'lik Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dev Bataryaya Sahip

Geçtiğimiiz günlerde bütçe dostu A5 5G modelini duyuran OPPO, yeni bir telefon tanıttı. K13x 5G isimli uygun fiyatlı telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO K13x 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip K13x 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 264 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 194 gram ağırlığındaki telefon 165,71 x 76,24 x 7,99 mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Reno 12F'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

128 GB depolama alanına sahip telefon 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. 6000 mah batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamear mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Android 15 tabanlı Color OS 15 ile gelen K13X 5G'de IP65 sertifikası da yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

OPPO K13x 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

OPPO K13x 5G için 11.999 Hindistan rupisi başlangıç fiyatı belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 5 bin 500 TL, vergili fiyatı ise 11 bin 200 TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata sahip olacağı henüz resmî olarak açıklanmadı.