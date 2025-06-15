Oppo'nun Yeni Telefonu Oyunseverlerin Kalbine Taht Kuracak!

2025 yılının henüz sadece yarısını geride bırakmamıza rağmen bu sene pek çok yeni akıllı telefon lansmanına imza atan Oppo, yeni cihazlarını tanıtmaya hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. Aktarılanlara göre şirket, uzun bir süredir Oppo K13 Turbo Pro isimli oyunculara yönelik yeni bir akıllı telefon modeli geliştiriyor.

Çin merkezli teknoloji devinin yeni telefonu, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan tasarımıyla gündeme gelmişti. Şimdiyse telefonun bazı teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Gelin hep birlikte Oppo K13 Turbo Pro'nun neler sunduğuna bir bakalım.

Oppo K13 Turbo Pro Özellikleri

Yeni Oppo K13 Turbo Pro, oyun tutkunlarına hitap eden iddialı özellikleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İddialara göre cihaz, 6.8 inç büyüklüğünde ve 2800x1280 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacak.144Hz yenileme hızı sayesinde son derece akıcı bir görüntü deneyimi sunacağı söylenen ekranın, özellikle mobil oyuncular için ideal bir görsel performans vadettiği söylenebilir.

Aktarılanlara göre telefonun ön kısımda 16 megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arka tarafında ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı sensör ile desteklenen çift kamera kurulumu bulunacak. Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiden güç alacak K13 Turbo Pro,16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile güçlü işlemcisini destekleyecek.

Yeni cihazın güçlü donanımı ile beraber yüksek ısılarda bile istikrarlı çalışmasını sağlayacak aktif bir soğutma fanını da bünyesinde barındıracağı söyleniyor. Ayrıca Oppo'nun bu cihazda, RGB aydınlatma efektleri ve akıllı invertör sistemi gibi dikkat çekici özelliklere de yer vereceği biliniyor.

Tasarım tarafında ise cihaz, oyunlarla özdeşleşen mekanik detaylara sahip arka yüzeyi ile dikkat çekiyor. Mevcut arka yüzey plastik orta çerçeve ve kısa mesafe optik parmak izi okuyucu ile tamamlanıyor. Ayrıca, IPX8 sertifikası sayesinde telefonun suya karşı dayanıklılık gösterdiğini de berlirtelim.

Cihazın fiyatlandırma ve tanıtım tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak Oppo K13 Turbo Pro’nun özellikle yüksek performans beklentisi olan oyuncular tarafından ilgiyle karşılanması muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!