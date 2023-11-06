Oppo A15 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

2020 yılında satışa çıkan cihaz markanın A serisine dahil olan akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor. Üçlü arka kamera sistemi, dönemine göre güçlü ve 8 çekirdekli işlemcisi, güncel cihazlardan çok da uzak olmayan batarya kapasitesi ile 2020 için kullanışlı bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.

Peki, bu durum 2023 yılında da hala geçerli mi? Cihazın diğer özellikleri neler? İşte detaylar!

Oppo A15 Özellikleri

Ekran özelliklerini incelediğimizde 6.52 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran kullanıldığını görüyoruz. Çözünürlük ise 720 x 1600 px değerinde ve HD+ kalitesinde. Piksel yoğunluğu 269 PPI iken ekran yenileme hızı 60 Hz olarak ölçülüyor.

Batarya kapasitesi 4230 mAh olan cihazda hızlı ve kablosuz şarj bulunmuyor. 6 saate kadar oyun oynama 16 saate kadar video oynatma gücüne sahip.

8 çekirdekli MediaTek Helio P35 (MT6765) işlemcinin bulunduğu cihazda 2 GB RAM kapasitesi 32 GB dahili depolama bulunuyor. Hafıza kartı desteği mevcut olmakla birlikte 256 GB ile sınırlı.

164 x 75.4 x 8 mm ebatlarındaki cihazın ağırlığı 175 gram. Beyaz, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunuyor.

Android 10 işletim sistemini destekliyor.

Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları mevcut.

Kamera ile ilgili detaylara baktığımızda ana kameranın 13 MP çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. 1080p Full HD video çekebilme imkânı sunuyor. Ana kamerayı destekleyen iki adet kamera daha var.

İkinci arka kamera makro çekim özelliğine sahip ve 2 MP çözünürlük sunuyor. Üçüncü kamera ise yine 2 MP çözünürlüğe sahip. Derinlik algısı oluşturmada kullanılıyor.

Suya ve toza dayanıklılık özelliği bulunmuyor.

Parmak izi okuyucu mevcut.

Oppo A15 2023'te Satın Alınır mı?

Teknik özelliklerini detaylı bir şekilde sıraladığımız A15’in 2023 yılı için mantıklı bir seçim olup olmadığı konusuna gelirsek… Bu noktada cihazın fonksiyonları ile birlikte fiyatını ve rakiplerinin performansını da değerlendirmemiz gerekiyor.

Öncelikle bu cihazın güncel satış fiyatının 3.000 - 4.000 TL aralığında değiştiğini belirtelim. Yine aynı seride bulunan A15S modelinde ise 64 GB hafıza seçeneği mevcut. Bu cihazın fiyatı da 4.800 TL civarında.

Bir üst serinin S modeli olan A16S’de ise hem dahili depolamanın 64 GB’a ulaştığını hem de bataryanın 5000 mAh seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Kamera ve ekran özelliklerinde ise büyük bir değişim yaşanmıyor.

Aynı markanın 17 serisinin standart modelinde ise diğer özellikler 16S ile benzer ilerlerken kameranın 50 MP’a yükselmesi dikkat çekiyor. A16 modeli yaklaşık 4.500 - 6.000 TL aralığında satılıyor. A16S ve A17 ise şu an Türkiye’de mevcut değil.

Fiyat olarak Oppo A15’e yakın bir başka model olarak Xiaomi Redmi 8’i ele alacak olursak, Qualcomm Snapdragon işlemcisi, 64 GB dahili hafızası ve 5000 mAh batarya kapasitesi ile A15’ten daha kullanışlı bir seçim olduğu görülüyor.

Neredeyse A15’e kıyasla Redmi 8’in tek dezavantajı 2019 yılında çıkmış olması diyebiliriz. Güncel fiyatı ise 3.500 TL civarında.

Redmi 10’a baktığımızda kamera çözünürlüğünün 50 MP’e ulaştığını görüyoruz. Hem daha yeni bir işlemci hem de daha iyi bir kamera sunan bu cihaz aynı zamanda diğer bahsettiğimiz telefon modellerinden daha yüksek dahili depolama seçeneklerine sahip.

128 GB’lık seçeneklere baktığımızda Redmi 10 şu an 5.500 – 6.500 TL aralığında satılıyor. 2021 yılında çıktığı için daha yeni bir model olması avantaj sağlıyor. Güncellemeleri daha uzun süre alabilir.

Bu bilgiler ışığında 2023 yılında 2.500 - 6.000 TL aralığında bir telefon almak istiyor ve Oppo’nun ürünlerine bakıyorsanız bir yandan da Xiaomi Redmi ve diğer alternatifleri göz önünde bulundurmanızı önerebiliriz.

Fiyat / performans karşılaştırması yaparak aynı bütçe ile daha yeni ve zengin özelliklere sahip olan modeller bulabilirsiniz.