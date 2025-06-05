Oppo'dan 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşte Ortaya Çıkan Özellikleri

Oppo, Android akıllı telefon pazarındaki varlığını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçen ay ana vatanı Çin'de Reno14 ve Reno14 Pro'yu piyasaya süren şirket, yakında Reno14 F modelini de seriye ekleyecek.

Söz konusu modelin bazı özellikleri ortaya çıktı. Böylelikle neler sunacağı gözler önüne serildi. İşte beklenen Oppo Reno14 F teknik özellikleri!

Oppo Reno14 F Özellikleri Ortaya Çıktı!

CPH2743 model numarasına sahip olacak telefon birden fazla sertifika platformunda görüntülendi. Bu platformlarda yer alan bilgilere göre cihaz, 6,7 inç boyutunda ekran yer alacak. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacakken, kablolu şarj hızı 45W olacak. Özellikler bakımından selefi Reno13 F ile benzer olacağını söyleyebiliriz.

Şimdilik tüm detaylar bunlardan ibaret. Model hakkında daha fazla ön fikre sahip olabilmek için geçen yılki Reno13 F'nin özelliklerine yakından bakalım.

Oppo Reno13 F Özellikleri

Model, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. MediaTek Helio G10 işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM'e sahip.

Depolama alanı seçenekleriyse 256 GB ve 512 GB şeklinde. Ayrıca ön tarafında 32 MP özçekim kamerası bulunuyorken arka kasaında 50 MP + 8 MP + 2 MP kameralardan oluşan kurulum bizleri karşılıyor. Son olarak 5800 mAh bataryadan güç çektiğini de belirtelim.

Oppo Reno13 F özellikleri şu şekilde sıralandı;