Oppo'dan 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşte Ortaya Çıkan Özellikleri

Oppo'nun merakla beklenen Reno14 F modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Buna göre cihaz, selefiyle benzer olacak. İşte beklenen Reno14 F özellikleri!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Oppo, Android akıllı telefon pazarındaki varlığını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçen ay ana vatanı Çin'de Reno14 ve Reno14 Pro'yu piyasaya süren şirket, yakında Reno14 F modelini de seriye ekleyecek.

Söz konusu modelin bazı özellikleri ortaya çıktı. Böylelikle neler sunacağı gözler önüne serildi. İşte beklenen Oppo Reno14 F teknik özellikleri!

Oppo Reno14 F Özellikleri Ortaya Çıktı!

CPH2743 model numarasına sahip olacak telefon birden fazla sertifika platformunda görüntülendi. Bu platformlarda yer alan bilgilere göre cihaz, 6,7 inç boyutunda ekran yer alacak. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacakken, kablolu şarj hızı 45W olacak. Özellikler bakımından selefi Reno13 F ile benzer olacağını söyleyebiliriz.

Şimdilik tüm detaylar bunlardan ibaret. Model hakkında daha fazla ön fikre sahip olabilmek için geçen yılki Reno13 F'nin özelliklerine yakından bakalım.

Oppo Reno13 F Özellikleri

Model, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. MediaTek Helio G10 işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM'e sahip.

Depolama alanı seçenekleriyse 256 GB ve 512 GB şeklinde. Ayrıca ön tarafında 32 MP özçekim kamerası bulunuyorken arka kasaında 50 MP + 8 MP + 2 MP kameralardan oluşan kurulum bizleri karşılıyor. Son olarak 5800 mAh bataryadan güç çektiğini de belirtelim.

Oppo Reno13 F özellikleri şu şekilde sıralandı;

  • Ekran: 6.67 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 394 PPI piksel yoğunluğu

  • İşlemci: MediaTek Helio G10

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 256 GB ve 512 GB seçenekleri

  • Arka Kamera:

    • ​50 MP, f/1.8, geniş açı

    • 8 MP, f/2.2, ultra geniş açı

    • 2 MP, f/2.4, makro

  • Ön Kamera: 32 MP, f/2.4, geniş açı

  • Batarya: 5.800 mAh kapasite, 45W hızlı şarj desteği

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