Oppo'dan 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Geliyor! İşte Ortaya Çıkan Özellikleri
Oppo'nun merakla beklenen Reno14 F modelinin bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Buna göre cihaz, selefiyle benzer olacak. İşte beklenen Reno14 F özellikleri!
Oppo, Android akıllı telefon pazarındaki varlığını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçen ay ana vatanı Çin'de Reno14 ve Reno14 Pro'yu piyasaya süren şirket, yakında Reno14 F modelini de seriye ekleyecek.
Söz konusu modelin bazı özellikleri ortaya çıktı. Böylelikle neler sunacağı gözler önüne serildi. İşte beklenen Oppo Reno14 F teknik özellikleri!
Oppo Reno14 F Özellikleri Ortaya Çıktı!
CPH2743 model numarasına sahip olacak telefon birden fazla sertifika platformunda görüntülendi. Bu platformlarda yer alan bilgilere göre cihaz, 6,7 inç boyutunda ekran yer alacak. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacakken, kablolu şarj hızı 45W olacak. Özellikler bakımından selefi Reno13 F ile benzer olacağını söyleyebiliriz.
Şimdilik tüm detaylar bunlardan ibaret. Model hakkında daha fazla ön fikre sahip olabilmek için geçen yılki Reno13 F'nin özelliklerine yakından bakalım.
Oppo Reno13 F Özellikleri
Model, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. MediaTek Helio G10 işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM'e sahip.
Depolama alanı seçenekleriyse 256 GB ve 512 GB şeklinde. Ayrıca ön tarafında 32 MP özçekim kamerası bulunuyorken arka kasaında 50 MP + 8 MP + 2 MP kameralardan oluşan kurulum bizleri karşılıyor. Son olarak 5800 mAh bataryadan güç çektiğini de belirtelim.
Oppo Reno13 F özellikleri şu şekilde sıralandı;
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Ekran: 6.67 inç AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 394 PPI piksel yoğunluğu
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İşlemci: MediaTek Helio G10
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RAM: 8 GB
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Depolama: 256 GB ve 512 GB seçenekleri
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Arka Kamera:
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50 MP, f/1.8, geniş açı
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8 MP, f/2.2, ultra geniş açı
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2 MP, f/2.4, makro
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Ön Kamera: 32 MP, f/2.4, geniş açı
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Batarya: 5.800 mAh kapasite, 45W hızlı şarj desteği