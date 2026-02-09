OPPO'nun Uygun Fiyatlı Telefonu Ortaya Çıktı! 120Hz Ekranı Var

OPPO K14x 5G ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OPPO K14x 5G'nin fiyatı ortaya çıktı. Yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı telefon bütçe dostu olacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak.

OPPO K14x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K14x 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 999 rupi (8 bin 667 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 19 bin 999 rupi (9 bin 630 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Serinin bir önceki modeli olan OPPO K13x Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla bu telefonun da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

OPPO K14x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 GPU: Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Parlaklığı: 1125 nit

1125 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 2 MP

2 MP Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO K14x 5G'nin ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, HD+ çözünürlük, 1125 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bluetooth 5.4 desteği ile birlikte gelecek akıllı telefonda çift SIM ve microSD yuvası bulunacak.

Akıllı telefonda Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO K13x ve OPPO A6v'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonda 6500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunacak. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefonda ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera da bulunacak.

OPPO K14x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Mor ve açık mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunması beklenen OPPO K14x 5G, 10 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketine seahip olabileceğini belirtelim.