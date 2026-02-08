Oyun Konsolu Gibi Telefon Geliyor! Renk Seçenekleri Paylaşıldı

Şimdiye kadar pek çok el konsolu geliştirip piyasaya süren Ayaneo, şimdi de önceki konsolları gibi kullanılabilen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Pocket Play isimli cihaz ile ilgili son paylaşılan görselde cihazın hangi renk seçeneklerine sahip olacağı ortaya çıktı. Görünüşe göre cihaz her kullanıcının tarzına hitap edecek geniş bir renk yelpazesi ile birlikte gelecek.

Ayaneo Pocket Play'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Ayaneo Pocket Play, kırmızı, siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere toplam dört renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihaz, ekranın altından kaydırılarak çıkan fiziksel bir kontrolcü içerecek. Böylece sıradan bir telefondan ziyade daha çok el konsolları gibi görünecek ancak dilediğiniz takdirde klasik telefon görünümüne geçebileceksiniz.

Telefonun altındaki kontrolcüde yön kontrolü için D-Pad, ABYX düğmeleri ve çift analog olacak. Bununla birlikte oyuncuların standart dokunmatik yüzey ya da sanal oyun çubuğu olarak kullanabileceği iki adet akıllı dokunmatik yüzey bulunacak. Görsellerden de anlaşılabilecğei üzere telefon, kontrolcü çıkarılmamışken biraz kalın görünecek.

Ayaneo Pocket Play'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel çözünürlük

1080 x 2400 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Dimensity 9300

Dimensity 9300 GPU: Arm Immortalis G720

Ayaneo Pocket Play, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın ön tarafında ise kamera için ekranı kapatan bir delik bulunmayacak. Bunun yerine hem kamera hem hoparlör için üst kısımdaki kalın çerçeve kullanılacak. Bu, oyuncuların dikkati dağılmadan oyun oynamasını sağlayacak.

Telefonda MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisi ve Arm Immortalis G720 GPU yer alacak. Bu işlemci, dört adet 3.25 GHz hızında Arm Cortex-X4, dört adet 2.0 GHz'e kadar Arm Cortex-A720 olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak görev üstlenecek. Cihazın ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik soru işareti olarak kalıyor.