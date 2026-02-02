OPPO 120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Tanıttı! 8 GB RAM ve Dahası

OPPO, A6v isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan OPPO A6v, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor.

OPPO A6v Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 256 PPI

256 PPI Ekran Parlaklığı: 1125 nit

1125 nit Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256GB

256GB Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 45W

6,75 inç ekran büüyklüğüne sahip olan OPPO A6v, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 256 PPI piksel yoğunluğu, 1125 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 166,61 x 78,51 x 8,61 mm boyutlarında ve yaklaşık 212 gram ağırlığında olan akıllı telefonda yüzde 90,6 ekran gövde oranı mevcut.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan OPPO A6s 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

OPPO A6v'de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. IP64 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefonda ayrıca parmak izi sensörü de mevcut. 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olan akılı telefon, 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Telefon 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

OPPO A6v Fiyatı

OPPO'nun çok şık bir tasarıma sahip olan yeni akıllı telefon modeli A6v için 1.199 yuan (7.507 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de ön siparişe açılan akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ucuz Android telefon, mavi, mor ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.