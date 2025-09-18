OPPO'dan 120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon! 8 GB RAM'e Sahip

OPPO uygun fiyat etiketine sahip yeni bir telefon tanıttı. OPPO K13x olarak isimlendirilen telefon 8 GB RAM seçeneği, 120Hz yenileme hızı ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için yalnızca 799 yuan (4.657 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

OPPO K13x Özellikleri

Ekran:

Boyut: 6.67 inç

6.67 inç Çözünürlük: 720 x 1604 piksel

720 x 1604 piksel Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Maksimum Parlaklık: 1000 nit

İşlemci:

Model: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Üretim Süreci: 6 nm

6 nm Çekirdekler: Sekiz çekirdekli (2x 2.4 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55)

RAM ve Depolama:

RAM: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X

6 GB ve 8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB ve 256 GB

Batarya:

Kapasite: 5.800 mAh

5.800 mAh Şarj Hızı: 45W hızlı şarj

Kameralar:

Arka Kamera (Ana): 50 megapiksel, f/1.88 diyafram

50 megapiksel, f/1.88 diyafram Arka Kamera (İkinci): 2 megapiksel

2 megapiksel Ön Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Video Kaydı: 1080p (ön ve arka kameralar)

Diğer Özellikler:

Boyutlar: 164.82 x 75.53 x 7.76 mm

164.82 x 75.53 x 7.76 mm Ağırlık: 194 gram

194 gram İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15

Android 15 tabanlı ColorOS 15 SIM Desteği: Çift SIM

Çift SIM Dayanıklılık: IP66/IP68/IP69 sertifikası (su ve toza karşı dayanıklılık)

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO K13x, 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. 164,82 x 75,53 x 7,76 mm boyutlarındaki telefon Panda Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği mevcut.

OPPO'nun bütçe dostu telefonu gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. OPPO K13s'te ise Snapdragon 4 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

194 gram ağırlığındaki telefonda IP66/IP68/IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11 ac ve USB Type-C portu da mevcut.

OPPO K13x Fiyatı

OPPO K13x'in 6 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip sürümü için 799 yuan (4.657 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 899 yuan (5.240 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 999 yuan (5.823 TL) fiyat etiketi belirlendi.