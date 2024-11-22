OPPO'dan Teknoloji Tutkunlarına Kasım Fırsatları
OPPO, A38 ve A60 gibi popüler modellerde kaçırılmayacak indirim fırsatları sunan kasım kampanyasını duyurdu.
Kasım indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise bu indirim trendine uyan markalara bir yenisi daha eklendi. OPPO, teknoloji tutkunlarına özel fırsatlar sunan kasım kampanyasını duyurdu. 22-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, A38 serisi ve A60 serisi akıllı telefonlarda büyük indirim fırsatları kullanıcıları bekliyor. İşte detaylar.
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OPPO'dan A38 ve A60 Alacaklara İndirim Müjdesi!
OPPO, kasım kampanyası kapsamında popüker modellerinden A38 ve A60'ın 129 GB'lık sürümleri için geçerli yeni indirim fırsatlarını duyrudu. Buna göre şirket, bu modellerden birini tercih eden kullanıcılara 1.000-1.500 TL arasında indirim sunuyor.
50 megapiksel AI kamera ve 5000 mAh bataryaya sahip OPPO A38'in 128 GB'lık sürümünü satın alırsanız 1.000 TL indirime sahip olacaksınız. OPPO A60 modelini tercih eden kullanıcılar ise 1.500 TL indirim fırsatından yararlanacak. Daha detaylı bilgi için OPPO'nun internet sitesine göz atabilirsiniz.
OPPO A38 Özellikleri
- Ekran: 6.56 inç IPS LCD, HD+ (720x1612), 90 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G85 (12nm), 8 çekirdek
- RAM / Depolama: 6 GB / 128 GB (microSD ile 1 TB’a kadar)
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)
- Batarya: 5000 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 13 (ColorOS 13)
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IPX4, IP5X
OPPO A60 Özellikleri
- Ekran: 6.67 inç IPS LCD, HD+ (720x1604), 90 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 (6nm), 8 çekirdek
- RAM / Depolama: 8 GB / 128 GB (UFS 2.2, microSD destekli)
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)
- Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 14 (ColorOS 14)
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IPX4, IP5X