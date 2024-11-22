OPPO'dan Teknoloji Tutkunlarına Kasım Fırsatları

Kasım indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ise bu indirim trendine uyan markalara bir yenisi daha eklendi. OPPO, teknoloji tutkunlarına özel fırsatlar sunan kasım kampanyasını duyurdu. 22-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, A38 serisi ve A60 serisi akıllı telefonlarda büyük indirim fırsatları kullanıcıları bekliyor. İşte detaylar.

OPPO'dan A38 ve A60 Alacaklara İndirim Müjdesi!

OPPO, kasım kampanyası kapsamında popüker modellerinden A38 ve A60'ın 129 GB'lık sürümleri için geçerli yeni indirim fırsatlarını duyrudu. Buna göre şirket, bu modellerden birini tercih eden kullanıcılara 1.000-1.500 TL arasında indirim sunuyor.

50 megapiksel AI kamera ve 5000 mAh bataryaya sahip OPPO A38'in 128 GB'lık sürümünü satın alırsanız 1.000 TL indirime sahip olacaksınız. OPPO A60 modelini tercih eden kullanıcılar ise 1.500 TL indirim fırsatından yararlanacak. Daha detaylı bilgi için OPPO'nun internet sitesine göz atabilirsiniz.

OPPO A38 Özellikleri

Ekran: 6.56 inç IPS LCD, HD+ (720x1612), 90 Hz

6.56 inç IPS LCD, HD+ (720x1612), 90 Hz İşlemci: MediaTek Helio G85 (12nm), 8 çekirdek

MediaTek Helio G85 (12nm), 8 çekirdek RAM / Depolama: 6 GB / 128 GB (microSD ile 1 TB’a kadar)

6 GB / 128 GB (microSD ile 1 TB’a kadar) Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) + 2 MP derinlik sensörü

50 MP (f/1.8) + 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

5 MP (f/2.2) Batarya: 5000 mAh, 33W hızlı şarj

5000 mAh, 33W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13 (ColorOS 13)

Android 13 (ColorOS 13) Suya ve Toza Dayanıklılık: IPX4, IP5X

OPPO A60 Özellikleri