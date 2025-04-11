OPPO Pad 4 Pro Tanıtıldı! 12.140 mAh Batarya, 144Hz Ekran ve Dahası

OPPO, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyen Find X8 Ultra isimli akıllı telefonun yanı sıra Pad 4 Pro isimli tablet de tanıttı. Yeni tablet güçlü işlemci, devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OPPO Pad 4 Pro Özellikleri

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad 4 Pro, LCD ekran üzerinde 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 315 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 675 gram ağırlığındaki tablet 289,61 x 209,66 ×5,97mm boyutlarında.

Tablette 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite ve Adreno 830 GPU yer alıyor. Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunan cihazın depolama tarafında 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleri bulunuyor. Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

12.140 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen Pad 4 Pro'da USB Type-C portu bulunuyor. Peki, OPPO Pad 4 Pro ne kadar fiyata satılıyor?

OPPO Pad 4 Pro Fiyatı