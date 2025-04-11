Şarjda Bekleme Derdine Son: vivo X200s'in Şarj Hızı Belli Oldu

vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı fakat o etkinlikte X200s modeline yer verilmemişti. Çok yakında tanıtılması beklenen X200s'in bazı özellikleri belli oldu. Telefon şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesiyle öne çıkacak.

vivo X200s'in Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo, X200s isimli akıllı telefona dair yeni görseller paylaştı. Bu görseller ile birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu. Telefon 90W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Böylece telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

X200s modeli şarj hızının yanı sıra dev bataryasıyla da dikkat çekiyor. Telefonda 6.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında piyasaya sürülen vivo X100s modelinde 5.100 mAh batarya tercih edilmişti. X200 modelinde ise 5.800 mAh bataryanın yer aldığını belirtelim.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonun OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Telefon ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte gelecek. Önceki söylentilere göre arka yüzeyde 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera bulunacak.

vivo X200s Tanıtım Tarihi

vivo'nun yeni akıllı telefon modeli X200s 21 Nisan 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak.