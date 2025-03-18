Oppo'dan Çok Güçlü Tablet Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo'nun yeni tableti Pad 4 Pro Geekbench testinde ortaya çıktı. Test sonuçları hem tabletin performansını hem de bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Görünüşe göre Pad 4 Pro çok güçlü donanım ile birlikte gelecek. Böylece üst düzey bir deneyim elde edilecek.

Oppo Pad 4 Pro Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

Yakında tanıtılması beklenen Oppo Pad 4 Pro isimli tablet Geekbench'te göründü. OPD2409 model numarasına sahip olan tablet tek çekirdek testinde 2.633 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7.779 puan aldı.

Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü mevcut. Tabletin RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor. Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek cihazda Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alabilir.

Bu işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Pad 4 Pro ayrıca Çin'in 3C sertifikasyon platformunda da ortaya çıktı.

12.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylenen tablet 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. İddiaya göre 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, LCD ekran üzerinde 3.4K çözünürlük sunacak. Özelliklere dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.