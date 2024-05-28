Yerli Üretim OPPO Reno 11 F 5G, Türkiye'de Satışa Çıkıyor!

OPPO, bir süre önce İstanbul'da düzenlediği bir etkinlikte yerli üretim Reno 11 F 5G modelini ülkemizde tanıttı. Şimdi ise şirket, bir süredir ön siparişte olan modeli tüketicilerle buluşturuyor. Peki OPPO Reno 11 F 5G, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor?

OPPO Reno 11 F 5G, Türkiye'de 18.999 TL Satışa Çıkıyor!

Özellikleri, fiyatı ve sunduğu performans ile bir süredir merak konusu olan OPPO Reno11 F 5G, 18.999 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuluyor. Okyanus Mavisi ve Palmiye Yeşili renk seçenekleri ile ülkemizde bulunabilen telefon 31 Mayıs'tan itibaren satın stoklarda olacak.

OPPO Reno 11 F 5G, özellikleri ve fiyatı ile kuşkusuz son zamanların en iddialı modellerinden biri. Cihaz, gücünü MediaTek'in Dimensity 7050 işlemcisinden alıyor. 6nm mimarisiyle geliştirilen bu CPU, daha önce benzer orta sınıf modellerde de karşımıza çıkmış ve özellikle günlük kullanımdaki performansı ile dikkat çekmişti.

RAM ise 8 GB fiziksel + 8 GB sanal olmak üzere toplam 16 GB. OPPO Reno 11 F 5G'nin ekran tarafında ise uygun fiyatına rağmen 6.7 İnç boyutunda AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. 120 Hz ekran tazeleme destekleyen bu ekran, 1100 nit maksimum parlaklık oranı ile açık havada bile mükemmele yakın görüntüler sunmayı başarıyor.

OPPO Reno 11 F 5G kamera özellikleri konusunda da iddialı bir telefon. 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı lens ve 2 Megapiksel makro sensöre sahip. Telefonun ön kamerası ise 32 Megapiksel. Cihazın sahip olduğu tüm özellikler ise şu şekilde:

Ekran: 6.7 inç 10-bit AMOLED, 1080x2412 (FHD+) piksel, 120Hz yenileme hızı, 1100 nit zirve parlaklık

İşlemci: 6nm MediaTek Dimensity 7050, 2.6 GHz 8 çekirdek

Depolama: 256GB dahili, 2TB’a kadar microSD genişletme

Bellek: 8GB RAM + 8GB genişletilebilir RAM

Ana Kamera: 64MP + 8MP Ultra Geniş Açılı (112°) + 2MP Makro

Selfie Kamerası: 32MP

Pil: 5000mAh, 67W SUPERVOOC Flash Charge, 48 dakikada tam şarj

İşletim Sistemi: Android 14 (ColorOS 14)

Dayanıklılık: IP65 suya ve toza dayanıklılık

Ağırlık ve Kalınlık: 177g, 7.54mm

Bağlantılar: 5G, 4.5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Ekstra Özellikler: AI Silgi, Akıllı Görüntü Matlaştırma, Özel Portre Modu, OPPO Portre Uzmanı, çift hat desteği, ekran içinde parmak izi okuyucu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce OPPO Reno 11 F 5G, özellikleri ve fiyatı ile 2024'ün en iyi akıllı telefon modellerinden biri olarak satışlara daöga vuracak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.