Türkiye'de Üretilen OPPO Reno 11F 5G Tanıtıldı: Fiyatı da Açıklandı!

OPPO'nun geçtiğimiz yıllarda ülkemizde fabrika açması sonrasında birçok yeni modelini ülkemizde üretmeye başlaması, markaya olan ilginin de artmasına yol açmıştı. Şimdi ise şirket ülkemizde ürettiği yeni modeliyle karşımızda.

Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon üreticilerinden biri olan OPPO, Tuzla'daki fabrikada ürettiği yerli üretim OPPO Reno 11F 5G'nin resmî lansmanını gerçekleştirdi ve ön siparişe açtı.

OPPO Reno 11F 5G Özellikleri

OPPO Reno 11F 5G, 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz AMOLED ekrana sahip. Tasarımının sadeliği ve şıklığıyla dikkat çeken model kamera noktasında üçlü arka kamera ünitesine sahip.

OPPO Reno 11 F 5G lansman etkinliğindeyiz.



Ürün 22 Mayıs'ta 18.999 TL'den ön satışa sunulacak. pic.twitter.com/NyAheUIZQ6 — Tamindir.com (@Tamindir) May 21, 2024

64MP çözünürlüğündeki ana kamera ve 2MP çözünürlüğündeki makro kamerasıyla dikkat çeken telefon, 112 derece açılı geniş açı kamerasına sahip. Ön kamera noktasında ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

MediaTek Dimensity 7050 işlemciyle gelen OPPO Reno 11F 5G, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile günümüz standartlarını karşılar özellikler sunuyor.

OPPO Reno 11F 5G Fiyatı

OPPO Reno 11F 5G, Türkiye'de 18.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ön siparişe açılan OPPO Reno 11F 5G, kullanıcılara ön sipariş kampanyasıyla geliyor.

22-27 Mayıs tarihleri arasında Hepsiburada üzerinden telefonun ön siparişini gerçekleştiren kullanıcılar 2.000 TL değerinde hediye çekine sahip olacak.

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