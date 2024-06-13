Amiral Gemisi Katili OPPO Reno 12 Global için Geri Sayımda!

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OPPO cephesinde yakında piyasaya sürülecek Reno 12 serisi için geri sayım başladı. Orta segmente yeni bir soluk getirecek ve amiral gemilerini ise tedirgin edecek özelliklere sahip serinin tanıtım tarihi kısa bir süre önce belli oldu. İşte OPPO Reno 12 tanıtım tarihi!

OPPO Reno 12 Tanıtım Tarihi

Bilindiği üzere OPPO Reno 12 geçen ayın sonlarında Çin'de vitrine çıktı. Ancak global lansmanla ilgili bugüne dek en ufak bir detay almamıştık. Bu durum kısa bir süre önce değişirken, sektörde sızıntılarıyla bilinen MySmartPrice tarafından serinin küresel lansman tarihi paylaşıldı.

OPPO Reno 12 serisi 18 Haziran'da dünya çapında tanıtılacak. Şimdilik Türkiye lansmanıyla ilgili bir bilginin yer almadığını, ancak önümüzdeki birkaç ay içinde önemli sürprizlerin olabileceğini belirtelim. Kullanıcılara bilgi vermesi açısından akıllı telefonların teknik özellikleri ise şöyle;

Özellikler Reno 12 Reno 12 Pro Ekran 6.7 inç 3D AMOLED, 120Hz, 2412 x 1080 piksel, 1200 nit 6.7 inç 3D AMOLED, 120Hz, 2412 x 1080 piksel, 1200 nit Ekran Koruması Corning Gorilla Glass 7i Corning Gorilla Glass Victus 2 Kamera (Arka) 50 MP (Sony LYT-600, OIS), 8 MP (Sony IMX355), 2 MP (OV02B10), 32 MP (Selfie) 50 MP (Sony LYT-600, OIS), 8 MP (Sony IMX355), 50 MP (Samsung S5KJN5), 32 MP (Selfie) Video Kayıt 4K @ 30fps 4K @ 30fps İşlemci MediaTek Dimensity 7300-Energy MediaTek Dimensity 7300-Energy GPU Mali G615 Mali G615 Bellek 12GB LPDDR4x RAM 12GB LPDDR4x RAM Depolama 256GB UFS 3.1, 1TB'ye kadar genişletilebilir 512GB UFS 3.1, 1TB'ye kadar genişletilebilir Boyutlar 161.38 x 74.14 x 7.57 mm 161.45 x 74.79 x 7.40 mm Ağırlık 178 gram 180 gram Batarya 5000 mAh, 80W SUPERVOOC, 45W USB PD 5000 mAh, 80W SUPERVOOC, 45W USB PD İşletim Sistemi ColorOS 14.1, Android 14 ColorOS 14.1, Android 14 Bağlantı Dual Nano SIM, IR Blaster, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 Dual Nano SIM, IR Blaster, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 IP Derecesi IP65 IP65 Diğer Özellikler AI Eraser 2.0, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0, AI Portrait Retouching, AI Clear Face, LinkBoost, Stereo ses, Ultra Volume Mode 300%, 48 ay Akıcılık Koruması, Ekran içi parmak izi tarayıcı AI Eraser 2.0, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0, AI Portrait Retouching, AI Clear Face, LinkBoost, Stereo ses, Ultra Volume Mode 300%, 48 ay Akıcılık Koruması, Ekran içi parmak izi tarayıcı

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