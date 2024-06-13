Amiral Gemisi Katili OPPO Reno 12 Global için Geri Sayımda!
Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan OPPO Reno 12 serisinin global tanıtım tarihi ortaya çıktı!
Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren OPPO cephesinde yakında piyasaya sürülecek Reno 12 serisi için geri sayım başladı. Orta segmente yeni bir soluk getirecek ve amiral gemilerini ise tedirgin edecek özelliklere sahip serinin tanıtım tarihi kısa bir süre önce belli oldu. İşte OPPO Reno 12 tanıtım tarihi!
OPPO Reno 12 Tanıtım Tarihi
Bilindiği üzere OPPO Reno 12 geçen ayın sonlarında Çin'de vitrine çıktı. Ancak global lansmanla ilgili bugüne dek en ufak bir detay almamıştık. Bu durum kısa bir süre önce değişirken, sektörde sızıntılarıyla bilinen MySmartPrice tarafından serinin küresel lansman tarihi paylaşıldı.
OPPO Reno 12 serisi 18 Haziran'da dünya çapında tanıtılacak. Şimdilik Türkiye lansmanıyla ilgili bir bilginin yer almadığını, ancak önümüzdeki birkaç ay içinde önemli sürprizlerin olabileceğini belirtelim. Kullanıcılara bilgi vermesi açısından akıllı telefonların teknik özellikleri ise şöyle;
|Özellikler
|Reno 12
|Reno 12 Pro
|Ekran
|6.7 inç 3D AMOLED, 120Hz, 2412 x 1080 piksel, 1200 nit
|6.7 inç 3D AMOLED, 120Hz, 2412 x 1080 piksel, 1200 nit
|Ekran Koruması
|Corning Gorilla Glass 7i
|Corning Gorilla Glass Victus 2
|Kamera (Arka)
|50 MP (Sony LYT-600, OIS), 8 MP (Sony IMX355), 2 MP (OV02B10), 32 MP (Selfie)
|50 MP (Sony LYT-600, OIS), 8 MP (Sony IMX355), 50 MP (Samsung S5KJN5), 32 MP (Selfie)
|Video Kayıt
|4K @ 30fps
|4K @ 30fps
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7300-Energy
|MediaTek Dimensity 7300-Energy
|GPU
|Mali G615
|Mali G615
|Bellek
|12GB LPDDR4x RAM
|12GB LPDDR4x RAM
|Depolama
|256GB UFS 3.1, 1TB'ye kadar genişletilebilir
|512GB UFS 3.1, 1TB'ye kadar genişletilebilir
|Boyutlar
|161.38 x 74.14 x 7.57 mm
|161.45 x 74.79 x 7.40 mm
|Ağırlık
|178 gram
|180 gram
|Batarya
|5000 mAh, 80W SUPERVOOC, 45W USB PD
|5000 mAh, 80W SUPERVOOC, 45W USB PD
|İşletim Sistemi
|ColorOS 14.1, Android 14
|ColorOS 14.1, Android 14
|Bağlantı
|Dual Nano SIM, IR Blaster, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6
|Dual Nano SIM, IR Blaster, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6
|IP Derecesi
|IP65
|IP65
|Diğer Özellikler
|AI Eraser 2.0, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0, AI Portrait Retouching, AI Clear Face, LinkBoost, Stereo ses, Ultra Volume Mode 300%, 48 ay Akıcılık Koruması, Ekran içi parmak izi tarayıcı
|AI Eraser 2.0, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0, AI Portrait Retouching, AI Clear Face, LinkBoost, Stereo ses, Ultra Volume Mode 300%, 48 ay Akıcılık Koruması, Ekran içi parmak izi tarayıcı
Oppo Reno 12 ve 12 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Oppo'dan yeni bir akıllı telefon serisi daha geliyor. İşte, OPPO Reno 12 serisinde yer alan Reno 12 ve Reno 12 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatları!
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