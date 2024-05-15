Oppo Reno 12, Rakiplerinin Gözünü Korkutuyor: Ne Zaman Tanıtılacağı Belli Oldu!

Yapay zeka odaklı etkinlikler ve yenilikler hızla artarken, Oppo'dan heyecan verici bir haber geldi. Önümüzdeki hafta tanıtılacak olan Oppo Reno 12 serisi, yeni yapay zeka özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek.

Oppo, kullanıcılarının merakla beklediği Reno 12 serisini ne zaman görebileceklerini açıkladı ve yeni telefonların yoğun bir şekilde yenilikçi yapay zeka özelliklerine sahip olacağını doğruladı.

Oppo Reno 12 Hangi Yeni Özellikler ile Geliyor?

Geçtiğimiz günlerde OnePlus ve Oppo, Google'ın yapay zeka teknolojisini telefonlarına entegre etmek için bir iş birliği yapacaklarını duyurmuştu. Bu ortaklık, kendi yapay zeka özelliklerini geliştiren Oppo için Google ile gidilebilecek en iyi iş birliği gibi duruyor.

Oppo, 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan etkinlikte Reno 12 serisini tanıtacak. Tanıtımda, Reno 12 ve Reno 12 Pro'nun yanı sıra işlemci konusunda da detaylar paylaşılacak. Oppo Reno 12'nin MediaTek Dimensity 8250 işlemciyle gelmesi beklenirken, daha güçlü bir Dimensity 9200+ Star Speed Edition CPU'nun Pro versiyonunu desteklemesi bekleniyor.

Diğer dikkat çeken özellikler arasında, 1,5K çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenileme hızı sunan telefon modelinin 6,7 inçlik ekranı bulunuyor. Aynı zamanda 80 W kablolu hızlı şarj desteğiyle donatılmış, 5.000 mAh kapasiteli pil ve üç adet yüksek çözünürlüklü kamerası bulunuyor.

Henüz fiyat konusunda net bir bilgi bulunmasa da, bu modellerin başlangıçta Çin'de tanıtılacağı ve diğer pazarlara ne zaman ulaşacağının belirsiz olduğu ifade ediliyor.