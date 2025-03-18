Oppo Reno 13 Serisinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Oppo, Reno 13 F 5G ve Reno 13 F 4G modellerini Türkiye'de satışa sundu. Uygun fiyata sahip olan telefonlar yüksek yenileme hızı, büyük batarya kapasitesi, gelişmiş kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Oppo Reno 13 Serisinin Türkiye Fiyatı

Oppo Reno 13 F 5G modeli için 24 bin 999 TL, Reno 13 F 4G modeli için ise 18 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Oppo'nun resmî web sitesinde Reno 13 Pro 5G modeli için de ürün sayfası açıldı ancak henüz fiyatı açıklanmadı.

Oppo Reno 13 F 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 394 PPI piksel yoğnuluğu sunyuor. Yüzde 92,2 ekran gövde oranıyla öne çıkan telefon yaklaşık 192 gram ağırlığında.

Telefonda Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci dört adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. 5.800 mAh batarya kapasitesiyle öne çıkan telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Oppo Reno 13 F 4G Özellikleri

Reno 13 F 4G modeli, Reno 13 F 5G modeline benzer özelliklere sahip. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 394 PPI piksel yoğnuluğu sunyuor.

Telefonda MediaTek Helio G100 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. 8 GB RAM'e sahip olan telefon 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuyor.

Reno 13 F 4G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor.

Telfeonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. 5.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Oppo Reno 13 F Pro 5G Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Reno 13 Pro 5G, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 450 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüzde 93,8 ekran gövde oranıyla dikkat çeken telefon yaklaşık 195 gram ağırlığında.

Telefonda MediaTek Dimensity 8350 yer alıyor. Bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri sunan telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor.

Reno 13 F Pro 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram değerine sahip telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. 5.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.