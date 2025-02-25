Oppo Reno 13 ile Tasarıma İmzasını Atmış Ama Premium Sınıfta Yer Alabilir Mi?

İlk bakışta premium bir his ve şık tasarımıyla dikkat çeken yeni Oppo Reno 13 Pro modeline ilk testler yapıldı.

Oppo Reno13 Pro, standart Reno13 modeliyle birçok ortak noktaya sahip. Ancak bazı önemli farklarla üst segment hissiyatı sunuyor. Bunların yanında Reno13 Pro'nun daha büyük bir ana sensöre ve 85mm özel bir zoom kamerasına sahip olması, kamera tarafında da ciddi farklar yaratıyor.

Burada Oppo'nun tasarım konusundaki imzasını kendinden emin bir şekilde attığını söyleyebiliriz. Neticede Reno serisi her zaman tasarım ve his konusunda rakiplerinden bir adım önde olmuştu. Gelin tüm özelliklerine bir bakalım.

Reno13 vs. Reno13 Pro Arasında Neler Farklı?

Reno13 Pro'nun en büyük artılarından biri, dört kenarı da kavisli ekran tasarımı. Bu tasarım, telefona premium bir his kazandırıyor ve elde tutuşu oldukça konforlu hale getiriyor. Arka panelde ise Oppo'nun ünlü "plume texture" yani tüy dokulu kaplaması korunmuş.

Özellikler şöyle:

İşlemci: 4nm Dimensity 8350 SoC

4nm Dimensity 8350 SoC Sertifikalar: IP68/IP69 (suya ve toza dayanıklılık)

IP68/IP69 (suya ve toza dayanıklılık) Ön Kamera: 50 MP (21mm) otomatik odaklama destekli selfie kamerası

50 MP (21mm) otomatik odaklama destekli selfie kamerası Şarj Hızı: 80W kablolu şarj

80W kablolu şarj Batarya Kapasitesi: Reno13 Pro: 5.800mAh | Reno13: 5.600mAh

Reno13 Pro: 5.800mAh | Reno13: 5.600mAh Kablosuz Şarj: Pro modeli, 50W kablosuz şarj sunuyor

Kutudan bir adet 8A USB kablosu çıkıyor. Herhangi bir kılıf veya şarj adaptörü çıkmıyor; ama bu zaten son yılların modası. Güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü selfie kamerası ve hızlı şarj desteğiyle iddialı gelen cihaz, premium kanadında biraz sınıfta kalıyor olsa da özellikleriyle öne çıkan bir model.