Oppo Reno 14 Küresele Geliyor! İki Ülkeden Daha Onay Çıktı
Oppo, bu ayın başlarında Çin'de piyasaya sürdüğü Reno 14 serisini global olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin standart modeli için kritik bir gelişme yaşandı.
Oppo, bu ayın başlarında ana vatanı Çin'de Reno 14 akıllı telefon serisini tüketicilerin karşısına çıkardı. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran modellerin diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği ise merak ediliyordu. Bunun için çalışmalarını hızlandıran Oppo, Reno 14 serisini yakında global olarak duyurmaya hazırlanıyor.
Oppo Reno 14 Serisi Küresel Yolunda
Oppo, Reno 14 serisinin standart modeliyle global lansmana hazırlanıyor. Son gelen bilgilere göre cihaz, Tayland’da NBTC, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise TDRA sertifikalarını alarak bu ülkelerde resmi onay sürecini tamamladı. Daha önce Hindistan’da BIS, Singapur’da IMDA ve Endonezya’da SDPPI gibi önemli kurumlardan da gerekli izinleri alan Oppo Reno 14, bu sayede çok yakında dünya genelinde tanıtılacağının sinyallerini veriyor.
Söz konusu bu sertifikalar telefonun hangi özelliklere sahip olacağını ortaya koymasa da geri sayımın başladığını söylüyor. Şirketin tanıtımı ne zaman gerçekleştireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Çin'de piyasaya sürülen Oppo Reno 14'ün özellikleri şu şekildeydi;
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|6.7 inç AMOLED, 120Hz, 1.5K (2412 x 1080) çözünürlük
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 8250
|RAM
|8 GB / 12 GB LPDDR4X
|Depolama
|256 GB / 512 GB UFS 3.1
|Arka Kamera
|50 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)
|Ön Kamera
|32 MP
|Batarya
|5000 mAh, 80W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 14 tabanlı ColorOS 14
|Boyut & Ağırlık
|7.3 mm kalınlık, 177 gram
|Ekstra Özellikler
|Ekran içi parmak izi, çift stereo hoparlör, 5G desteği
|Renk Seçenekleri
|Mavi, Siyah, Pembe
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