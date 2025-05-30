Oppo Reno 14 Küresele Geliyor! İki Ülkeden Daha Onay Çıktı

Oppo, bu ayın başlarında ana vatanı Çin'de Reno 14 akıllı telefon serisini tüketicilerin karşısına çıkardı. Özellikleriyle dikkat çekmeyi başaran modellerin diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği ise merak ediliyordu. Bunun için çalışmalarını hızlandıran Oppo, Reno 14 serisini yakında global olarak duyurmaya hazırlanıyor.

Oppo Reno 14 Serisi Küresel Yolunda

Oppo, Reno 14 serisinin standart modeliyle global lansmana hazırlanıyor. Son gelen bilgilere göre cihaz, Tayland’da NBTC, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise TDRA sertifikalarını alarak bu ülkelerde resmi onay sürecini tamamladı. Daha önce Hindistan’da BIS, Singapur’da IMDA ve Endonezya’da SDPPI gibi önemli kurumlardan da gerekli izinleri alan Oppo Reno 14, bu sayede çok yakında dünya genelinde tanıtılacağının sinyallerini veriyor.

Söz konusu bu sertifikalar telefonun hangi özelliklere sahip olacağını ortaya koymasa da geri sayımın başladığını söylüyor. Şirketin tanıtımı ne zaman gerçekleştireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Çin'de piyasaya sürülen Oppo Reno 14'ün özellikleri şu şekildeydi;

Özellik Detaylar Ekran 6.7 inç AMOLED, 120Hz, 1.5K (2412 x 1080) çözünürlük İşlemci MediaTek Dimensity 8250 RAM 8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama 256 GB / 512 GB UFS 3.1 Arka Kamera 50 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) Ön Kamera 32 MP Batarya 5000 mAh, 80W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 14 tabanlı ColorOS 14 Boyut & Ağırlık 7.3 mm kalınlık, 177 gram Ekstra Özellikler Ekran içi parmak izi, çift stereo hoparlör, 5G desteği Renk Seçenekleri Mavi, Siyah, Pembe

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