Oppo Reno14, Geekbench Testinde Ortaya Çıktı!

Oppo'nun merakla beklenen yeni Reno14 serisi için şimdiye kadar birkaç kez sızıntı gerçekleşti. Ancak bu söylentiler genellikle tanıtım tarihiyle ilgili oldu. Bu yüzden modellerle ilgili özellik bakımından pek de bilgi yok. Son olarak Oppo Reno 14, Geekbench performans testinde görüntülendi.

Oppo Reno14 Geekbench Testinde

PKZ110 model numarasıyla Geekbench veri tabanına dahil olan Oppo Reno14'ün 12 GB RAM'e sahip olacağı ve kutudan Android 15 işletim sistemiyle çıkacağı gözler önüne serildi.

Ayrıca Mali-G720 MC7 grafik birimine sahip MediaTek Dimensity 8400 işlemciden güç alacağı da raporda yer alan bilgiler arasında.

Oppo Reno14 serisi, Mayıs 2025'te yani bu ay markanın ana vatanı Çin'de tüketicilerin karşısına çıkacak. Fiyat listesi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo Reno14 modelinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.