OPPO'nun Dev Bataryalı Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

15 Mayıs 2025 tarihinde Çin'de tanıtılan OPPO Reno 14 ve Reno 14 Pro modelleri global pazara gelmeye hazırlanıyor. Bu telefonların aynı işlemciyi kullanıp kullanmayacağı merak edilirken önemli bir gelişme yaşandı. Reno 14 Pro Geekbench testinde ortaya çıktı.

OPPO Reno 14 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

CPH2739 model numarasına sahip OPPO Reno 14 Pro tek çekirdek testinde 1.581 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.206 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Telefon gücünü Mediatek Dimensity 8450 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.10 GHz, üç adet 3.00 GHz ve bir adet 3.25 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

OPPO Reno 14 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Reno 14 Pro'nun global sürümü, Çin versiyonuyla aynı olursa 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri olacak. 6.200 mAh bataryaya sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 450 PPI piksel yoğunluğu sunacak. IP68/IP69 sertifikaları sayesinde telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.